Les Romands de Winterthour jouent un mauvais tour à Lausanne

De manière un peu surprenante, Lausanne s'est incliné ce samedi sur la pelouse de la lanterne rouge (2-1). Les réussites de Winterthour ont été inscrites par le Veveysan Alexandre Jankewitz et le Gruérien Théo Golliard.

Matthias Davet Journaliste Blick

Étions-nous vraiment au bon endroit? Entre deux correspondances de train, l’erreur fatidique était-elle arrivée, nous renvoyant en Suisse romande? Car au moment de débarquer aux abords de la Schützenwiese pour ce match face au Lausanne-Sport, la playlist pouvait prêter à confusion. Un doux remix de «La vie en rose»? Pourquoi pas, la chanson est connue bien au-delà du monde de la francophonie. Par contre, les tubes de Manau, Diam's et Yelle laissaient pantois. Heureusement, l'inimitable Sirupkurve et l'immeuble, siège d'une entreprise en ingénerie qui surplombe la pelouse, ont rendu le verdict implacable: bien arrivé à Winterthour, coup d'envoi à 18h.

Sur le terrain, les Zurichois ont par contre rapidement fait comprendre au LS qu'il n'était pas à la maison. La preuve avec ce but tombé très rapidement du pied… d'un Vaudois. Né à Vevey, Alexandre Jankewitz a joué un mauvais tour à ses compatriotes. Alors qu'il était seul au deuxième poteau, Bafodé Dansoko a totalement raté sa reprise. Le ballon lui est resté dans les pieds et il a centré en direction de son No 45. Celui-ci, en se retournant, a ouvert les feux (4e) dans une Schützenwiese qui en avait bien besoin, au vue des températures hivernales en cette fin janvier. Apparemment pas pour l'entraîneur Peter Zeidler qui, de rage, a ôté et balancé sa veste sur le banc.

À l'image des gants de Seydou Traoré

Le problème, c'est que le thermomètre n'allait pas davantage grimper, au contraire, et que le niveau de jeu du LS n'allait pas en s'améliorant dans cette première période. Les longs ballons étaient imprécis et Winterthour était de loin plus dangereux sur les cages adverses. La preuve avec cette nouvelle action impliquant Dansoko. L'ancien international français de futsal, qui s'est pourtant reconverti il y a quelques temps et qui sait jouer sur une pelouse, a raté une énorme occasion, à nouveau seule au deuxième poteau. Son tir était correct, mais Brandon Soppy déviait du pied en corner (22e).

Ce score de 1-0 était très flatteur pour le LS puisque, à peine quelques minutes après, Roman Buess laissait parfaitement passer un centre à ras-terre entre ses jambes. Silvan Sidler, par contre, écrasait sa frappe, pour le plus grand plaisir du kop lausannois, situé non loin de là (24e).

Du côté vaudois, cette première période se résume très bien par l'action de Seydou Traoré, juste avant la demi-heure de jeu. L'attaquant ivoirien avait trop chaud aux mains et a tenté de lancer ses gants en direction d'un membre du staff. Sauf que son geste n'était pas assez appuyé et les points noirs se sont misérablement écrasés à un mètre de lui. Comme quoi, rien n'allait dans le sens des Vaudois jusqu'à la pause.

Un autre visage pour le LS

Peter Zeidler a alors pris une décision drastique au retour des vestiaires: réaliser trois changements. Un choix payant, puisque Lausanne a montré un tout autre visage, conquérant cette fois. Les visiteurs ont enfin commencé à se lancer à l'assaut de la cage défendue par Stefanos Kapino et ce n'était finalement qu'une question de temps avant qu'ils ne parviennent à égaliser.

Le 1-1 est tombé du pied de Florent Mollet, d'une sublime reprise de volée en dehors de la surface. Une bien belle manière, pour la recrue du LS, d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (55e). Enhardis, les Vaudois ont poussé, sans toutefois parvenir à prendre les devants à la Schützenwiese.

À la 72e, les Zurichois ont montré qu'ils étaient toujours là et le tir de Dansoko a fait s'employer Karlo Letica. Une alerte pour Lausanne? Plus que ça puisque, une poignée de secondes plus tard, le tableau affichait 2-1 pour Winti. Malin et hors-jeu, Stéphane Cueni n'a pas joué le ballon en cloche. Il a plutôt laissé à Théo Golliard qui, en position licite, était laissé seul pour marquer. Après le Veveysan Jankewitz, c'est un autre Romand, en la personne du No 8 gruérien, qui inscrivait son nom sur la feuille de match (74e).

Des regrets pour le LS

À nouveau, le LS devait repartir à l'assaut. Mais en fin de match, il manquait de tranchant et ne parvenait plus à se montrer dangereux. La défaite pointait le bout de son nez (glacé pour certains). La fin de match a été marquée par le pétage de plomb de Soppy, qui a très logiquement été expulsé après s'en être pris à deux Zurichois. La «bonne nouvelle» pour Lausanne est qu'il emmenait avec lui dans le couloir Cueni.

Le revers a toutefois bien eu lieu face à Winterthour qui a remporté là son troisième match en Super League cette saison. Du côté vaudois, c'est une belle occasion de remonter dans le top 6 qui est manquée. Des regrets, il pourrait y en avoir dans le bus qui va les ramener jusqu'à la capitale olympique. Du Diam's et du Manau à fond dans les enceintes, bien moins.