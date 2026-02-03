La Swiss Football League a annoncé mardi avoir durci son règlement du Trophée de formation. Cette décision a été prise à la suite du match de Challenge League entre Bellinzone et Neuchâtel Xamax vendredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Désormais, les clubs ne pourront pas faire valoir plus de 360 minutes jouées par match au «Youth Trophy» de la SFL, soit quatre joueurs de champ disputant la totalité du temps réglementaire. Vendredi, Neuchâtel Xamax avait aligné une équipe de M19 face à Bellinzone en Challenge League, ce qui avait poussé la ligue à communiquer lundi que «cette décision représente pour la Swiss Football League une menace pour l'intégrité de la compétition.»

1'600'000 francs à distribuer

Le Trophée de la relève vise à encourager «l'engagement des jeunes joueurs sélectionnables dans les différentes équipes de Suisse (nés en 2004 ou après) en Super League et en Challenge League», indique la SFL sur son site internet. Dans les faits, 60'000 francs sont promis à une équipe de deuxième division qui aligne de jeunes joueurs durant au moins 6'000 minutes de jeu cumulées lors des 36 journées du championnat 2025/26, et 50'000 francs supplémentaires sont versés lorsque le total atteint 8'000 minutes.

Au total, les clubs de Challenge League se partagent 1'100'000 francs au terme du championnat 2025/26. Ceux ayant atteint 8'000 minutes de jeu se partagent les montants non distribués. En Super League, 500'000 francs sont promis aux trois équipes ayant aligné le plus de M21 durant la saison.

Selon les chiffres communiqués par la SFL à l’agence Keystone-ATS, le plus gros montant versé en Super League lors de l'édition 2024/25 a été attribué à Lucerne, avec 250'000 francs. Côté Challenge League, trois clubs en ont bénéficié: Schaffhouse (485'254 francs), Wil (464'746 francs) et enfin le Stade Nyonnais (200'000 francs).