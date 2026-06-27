Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un pétage de plombs et des larmes.

Blessure, but et élimination: le calvaire de Manuel Ugarte

Blessure, but et élimination: le calvaire de Manuel Ugarte

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe I (Vendredi soir).

Norvège - France 1-4 (1-3)

Buts 7e Dembélé 0-1. 20e Dembélé 0-2. 21e Aasgaard 1-2. 32e Dembélé 1-3. 94e Doué 1-4

Le compte rendu du match

Groupe I (Vendredi soir).

Sénégal - Irak 5-0 (1-0)

Buts 4e Diarra 1-0. 56e Sarr 2-0. 59e Gueye 3-0. 71e Gueye 4-0. 82e Ndiaye 5-0.

Le compte rendu du match

Groupe H.

Cap Vert - Arabie saoudite 0-0

Le compte rendu du match

Groupe H.

Uruguay - Espagne (0-1)

Buts 42e Baena 0-1.

Le compte rendu du match

Groupe G.

Égypte - Iran 1-1 (1-1)

Buts 5e Saber 1-0. 14e Rezaian 1-1.

Le compte rendu du match

Groupe G.

Nouvelle-Zélande - Belgique 1-5 (0-1)

Buts 28e Trossard 0-1. 50e Trossard 0-2. 66e De Bruyne 0-3. 84e Just 1-3. 86e Lukaku 1-4. 94e Saellemaekers 1-5.

Le compte rendu du match

L'info de la nuit

Le champ se resserre encore pour la Suisse: plus que cinq adversaires possibles en 16es de finale. Exit l'Égypte de Mohamed Salah, mais l'Algérie de Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Nati, reste sur la route. Découvrez les quatre autres.

La polémique de la nuit

La FIFA a dit non. Pour leur dernier match de poule face à la Norvège, les Bleus voulaient porter un brassard noir en hommage à Ginette Deschamps, la maman du sélectionneur décédée cette semaine. Refusé. À la place, l'instance a accordé une minute de silence... mais pour les victimes du séisme au Venezuela. Le contraste passe mal et enfle sur les réseaux. Sur le terrain, privés de Deschamps rentré en France, les hommes de Guy Stéphan ont assuré (4-1) et fini en tête du groupe.

Les larmes de la nuit

À cinq minutes de la pause, sans le moindre contact adverse, Manuel Ugarte retombe violemment sur son genou gauche. Un simple appui malheureux, et l'Uruguayen reste au sol, incapable de se relever. Touché au genou, Manuel Ugarte ne s'est pas relevé.

Le pire arrive dans la foulée. Pendant qu'il se tord de douleur, le jeu continue. Baena enroule une frappe sans danger, Muslera la laisse filer entre ses gants: 0-1. L'Uruguay, condamné à gagner pour survivre, encaisse à la seconde précise où il perd son patron du milieu. Manuel Ugarte sort en larmes, le visage défait, pendant que le Mondial de la Celeste s'éteint pour de bon. Deux nuls poussifs - 1-1 contre l'Arabie saoudite, 2-2 face au Cap-Vert - avaient déjà placé la double championne du monde au bord du gouffre. Il ne lui restait qu'une issue: battre l'Espagne. La voilà éliminée dès le premier tour.

Le chiffre de la nuit

31 minutes En plantant trois buts en première mi-temps, Ousmane Dembélé a inscrit le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde. Seul Erich Probst a inscrit trois buts plus tôt en 1954, lors du match Autriche-Tchécoslovaquie. De plus, c'est le premier triplé en une seule mi-temps depuis celui d'Oleg Salenko. L'ancien attaquant russe avait marqué cinq buts contre le Cameroun en 1994.

La phrase de la nuit

«Nous avons démontré que rien n'est impossible», a réagi le sélectionneur du Cap-Vert, Pedro Leitao Brito, après la qualification du Cap-Vert, archipel africain aux 500'000 habitants, en seizièmes de finale du Mondial-2026, un exploit qu'il a dédié à tous «les petits pays du monde entier». L'équipe de l'Afrique de l'ouest, novice en Coupe du monde, est sortie invaincue d'un groupe H relevé après avoir accroché l'Arabie saoudite (0-0), son troisième match nul d'affilée après ceux contre l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2).

«Nous avons montré que nous sommes un petit pays, mais que nous nous battons pour les choses que nous voulons accomplir. Et pour nous, rien n'est impossible», a déclaré l'entraîneur connu sous le nom de «Bubista», venu en conférence de presse enroulé dans un drapeau du Cap-Vert.

«Nous sommes devenus un exemple montrant que les petits pays peuvent eux aussi atteindre de grands objectifs, à condition d'avoir de la concentration, de la détermination, et de travailler avec organisation. Nous avons démontré que rien n'est impossible», a-t-il ajouté.

Les «Requins bleus» représentent le Cap-Vert mais «aussi l'Afrique, et au-delà les petits pays du monde entier. C'est notre mission», a ajouté l'ex-défenseur passé par les championnats espagnol, portugais et angolais, et qui a réalisé l'essentiel de sa carrière d'entraîneur au Cap-Vert.

L'image de la nuit

Pendant que les insulaires mettaient le cap vers (vous l'avez?) les seizièmes de finale, les Uruguayens, eux, n'avaient forcément pas le sourire après leur élimination.

Le pétage de plombs de la nuit

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Celui de Marcelo Bielsa avant l'interview, évidemment

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Le programme du jour

Sa. 27 juin, 23h00. Groupe L: Croatie - Ghana

Sa. 27 juin, 23h00. Groupe L: Panama - Angleterre

Di. 28 juin, 01h30. Groupe K: Colombie - Portugal

Di. 28 juin, 01h30. Groupe K: RD Congo - Ouzbékistan

Di. 28 juin, 04h00. Groupe L: Algérie - Autriche

Di. 28 juin, 04h00. Groupe L: Jordanie - Argentine