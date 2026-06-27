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L'Algérie de Vladimir Petkovic?
Plus que cinq adversaires potentiels pour la Suisse en 16es

Le champ se resserre encore pour la Suisse: plus que cinq adversaires possibles en 16es de finale. Exit l'Égypte de Mohamed Salah, mais l'Algérie de Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Nati, reste sur la route.
Publié: il y a 23 minutes
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La Suisse a encore cinq adversaires potentiels
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Le nombre d'adversaires potentiels de la Nati lors de la prochaine phase continue de fondre nuit après nuit. Nouvelle salve: l'Irak, la Suède, mais aussi l'Égypte de Mohamed Salah, la Belgique et la Nouvelle-Zélande ne seront à coup sûr pas sur la route de la troupe de Murat Yakin. Résultat, il n'y a plus que cinq probabilités pour la Suisse en 16es de finale.

En tête de son groupe et invaincue lors de la phase de poules, la Suisse affrontera l'une des meilleures équipes classées troisièmes de cette première phase. Au menu: l'Équateur (groupe E), le Sénégal (groupe I), l'Algérie ou l'Autriche (groupe J), ainsi que l'Iran, troisième du groupe G.

Le clin d'œil Petkovic

Parmi ces cinq, un nom parle forcément aux supporters suisses: Vladimir Petkovic. Celui qui a dirigé la Nati durant sept ans, jusqu'en quart de finale de l'Euro 2021, est aujourd'hui à la tête de l'Algérie. Un tirage face à lui aurait des airs de retrouvailles.

La Suisse connaîtra l'identité de son adversaire au plus tard à l'issue de la phase de groupes, dans la nuit de samedi à dimanche. Le 16e de finale se jouera à Vancouver, dans la nuit du 2 au 3 juillet (à 5h, heure suisse).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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