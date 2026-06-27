Plus que cinq adversaires potentiels pour la Suisse en 16es

Le champ se resserre encore pour la Suisse: plus que cinq adversaires possibles en 16es de finale. Exit l'Égypte de Mohamed Salah, mais l'Algérie de Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Nati, reste sur la route.

Blick Sport

Le nombre d'adversaires potentiels de la Nati lors de la prochaine phase continue de fondre nuit après nuit. Nouvelle salve: l'Irak, la Suède, mais aussi l'Égypte de Mohamed Salah, la Belgique et la Nouvelle-Zélande ne seront à coup sûr pas sur la route de la troupe de Murat Yakin. Résultat, il n'y a plus que cinq probabilités pour la Suisse en 16es de finale.

En tête de son groupe et invaincue lors de la phase de poules, la Suisse affrontera l'une des meilleures équipes classées troisièmes de cette première phase. Au menu: l'Équateur (groupe E), le Sénégal (groupe I), l'Algérie ou l'Autriche (groupe J), ainsi que l'Iran, troisième du groupe G.

Le clin d'œil Petkovic

Parmi ces cinq, un nom parle forcément aux supporters suisses: Vladimir Petkovic. Celui qui a dirigé la Nati durant sept ans, jusqu'en quart de finale de l'Euro 2021, est aujourd'hui à la tête de l'Algérie. Un tirage face à lui aurait des airs de retrouvailles.

La Suisse connaîtra l'identité de son adversaire au plus tard à l'issue de la phase de groupes, dans la nuit de samedi à dimanche. Le 16e de finale se jouera à Vancouver, dans la nuit du 2 au 3 juillet (à 5h, heure suisse).