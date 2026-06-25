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Un nul qui arrange tout le monde
Le «Match de la honte» va-t-il se répéter?

Autriche - Algérie: lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde 2026, un match nul pourrait suffire aux deux équipes pour se qualifier. Le souvenir du scandale de 1982 est encore présent. L'histoire va-t-elle se répéter?
Publié: il y a 30 minutes
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Le dernier match de poule de la Coupe du monde 1982 entre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest est resté dans les mémoires sous le nom du «match de la honte».
Photo: imago/WEREK
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Andri Bäggli

Petit retour en arrière, Coupe du monde 1982, en Espagne. Lors de la dernière journée de groupe, l'Autriche affronte l'Allemagne de l'Ouest. Au bout de dix minutes à peine, les Allemands mènent déjà 1-0. Et après? Plus rien. Les deux équipes sont déjà assurées de rejoindre le tour suivant, et comme les matches de la dernière journée ne se disputent pas encore en simultané, chacun sait à l'avance quel résultat lui suffit.

Le grand perdant de l'affaire, c'est l'Algérie. Les Nord-Africains gagnent pourtant leur dernier match, mais la différence de buts les condamne: l'Allemagne de l'Ouest passe devant eux et devant l'Autriche grâce à cette courte victoire. Le scandale est immense. La journée entre dans l'histoire sous le nom du «match de honte», et la FIFA finira par revoir son règlement.

L'histoire va-t-elle se répéter?

L'Autriche retrouve l'Algérie, cette fois lors de l'ultime journée, et le scénario pourrait bien se reproduire: en cas de match nul, les deux équipes sont quasiment certaines de se qualifier. Vu de l'extérieur, on aimerait croire que l'amère élimination de 1982 réveillera les Algériens et qu'on aura droit à un vrai match. Une victoire propulserait l'Algérie à la deuxième place. Mais est-ce bien malin? Car elle tomberait alors très probablement sur l'Espagne, l'une des favorites, dès la phase à élimination directe - un adversaire qu'elle préférerait croiser un peu plus tard.

Avec un nul, l'Algérie resterait troisième. Mais ses quatre points devraient largement suffire pour atteindre les seizièmes de finale. Reste à espérer que les deux camps auront quand même envie de gagner. Car cette fois, contrairement à 1982, personne n'a rien à perdre: l'Argentine a déjà la première place du groupe en poche, et la Jordanie, qui découvre la Coupe du monde, n'a plus aucune chance de poursuivre l'aventure.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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