Le «Match de la honte» va-t-il se répéter?

Autriche - Algérie: lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde 2026, un match nul pourrait suffire aux deux équipes pour se qualifier. Le souvenir du scandale de 1982 est encore présent. L'histoire va-t-elle se répéter?

Andri Bäggli

Petit retour en arrière, Coupe du monde 1982, en Espagne. Lors de la dernière journée de groupe, l'Autriche affronte l'Allemagne de l'Ouest. Au bout de dix minutes à peine, les Allemands mènent déjà 1-0. Et après? Plus rien. Les deux équipes sont déjà assurées de rejoindre le tour suivant, et comme les matches de la dernière journée ne se disputent pas encore en simultané, chacun sait à l'avance quel résultat lui suffit.

Le grand perdant de l'affaire, c'est l'Algérie. Les Nord-Africains gagnent pourtant leur dernier match, mais la différence de buts les condamne: l'Allemagne de l'Ouest passe devant eux et devant l'Autriche grâce à cette courte victoire. Le scandale est immense. La journée entre dans l'histoire sous le nom du «match de honte», et la FIFA finira par revoir son règlement.

L'histoire va-t-elle se répéter?

L'Autriche retrouve l'Algérie, cette fois lors de l'ultime journée, et le scénario pourrait bien se reproduire: en cas de match nul, les deux équipes sont quasiment certaines de se qualifier. Vu de l'extérieur, on aimerait croire que l'amère élimination de 1982 réveillera les Algériens et qu'on aura droit à un vrai match. Une victoire propulserait l'Algérie à la deuxième place. Mais est-ce bien malin? Car elle tomberait alors très probablement sur l'Espagne, l'une des favorites, dès la phase à élimination directe - un adversaire qu'elle préférerait croiser un peu plus tard.

Avec un nul, l'Algérie resterait troisième. Mais ses quatre points devraient largement suffire pour atteindre les seizièmes de finale. Reste à espérer que les deux camps auront quand même envie de gagner. Car cette fois, contrairement à 1982, personne n'a rien à perdre: l'Argentine a déjà la première place du groupe en poche, et la Jordanie, qui découvre la Coupe du monde, n'a plus aucune chance de poursuivre l'aventure.