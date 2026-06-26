La France se défait tant bien que mal d'une Norvège B

Portée par Ousmane Dembélé, la France a dominé une Norvège grandement remaniée (4-1) ce vendredi à Boston et termine en tête du groupe I. Les Bleus affronteront la Suède en 16es de finale, tandis que les Scandinaves défieront la Côte d'Ivoire.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le bracket continue de se remplir et nous connaissons deux nouvelles affiches des 16es de finale. La France, qui s'est imposée face à la Norvège ce vendredi à Boston, affrontera la Suède mercredi à 4 heures du matin. De leur côté, les Norvégiens défieront la Côte d'Ivoire six heures plus tôt.

Ståle Solbakken et son staff arriveront favoris dans cette rencontre, eux qui avaient pris la décision de procéder à une large revue d'effectif au moment d'affronter les Bleus dans le choc pour la première place du groupe I. Ainsi, pas moins de dix changements étaient effectués au coup d'envoi de la rencontre par rapport au deuxième match de groupe, remporté face au Sénégal lundi (3-2).

Boston Ousmane Party!

Erling Haaland débutait ainsi sur le banc, tout comme Martin Ødegaard ou encore Alexander Sørloth. De quoi forcément perturber la formation norvégienne, qui prenait l'eau en début de match. Kylian Mbappé prenait la défense de vitesse et frappait la barre après moins de 30 secondes de jeu. Les vagues françaises continuaient de déferler et Ousmane Dembélé finissait par ouvrir la marque à la 7e minute.

L'attaquant du Paris Saint-Germain doublait la mise à la 20e, à nouveau servi par Kylian Mbappé. Le numéro 7 complétait ensuite son coup du chapeau (32e), en donnant une fois de plus le tournis à son vis-à-vis Fredrik Bjørkan (qui est d'ailleurs sorti à la pause). De leur côté, les Norvégiens, bien que privés de leurs principales armes offensives, se créaient quelques opportunités. Et si Jørgen Strand Larsen manquait une belle occasion de revenir à 1-1 (14e), Thelo Aasgaard se jouait de Dayot Upamecano pour réduire la marque quelques minutes après le 2-0.

La France termine première de son groupe

Maladroit en première période, Strand Larsen se montrait trop gentil sur un penalty obtenu par Oscar Bobb et manquait ainsi la balle du 3-2 (50e). La rencontre perdait ensuite en intensité et le public ne vibrait plus qu'en voyant les énormes écrans du stade de Boston donner des nouvelles de l'autre rencontre du groupe, entre le Sénégal et l'Irak (5-0).

La pause fraîcheur donnait toutefois une nouvelle impulsion à la rencontre et Oscar Bobb passait tout près de récompenser son bon match par un but (72e), mais butait sur un très bon Mike Maignan. C'était finalement la France, et plus précisément Désiré Doué, qui avait le dernier mot (1-4, 90e+4). Grâce à ce succès, la France termine première du groupe I, devant la Norvège et le Sénégal, qui sera à la lutte pour l'une des huit places de meilleur troisième, tandis que l'Irak est éliminé.