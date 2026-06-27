Les Bleus voulaient un geste pour Ginette Deschamps, la maman de leur sélectionneur, décédée en début de semaine. La FIFA a dit non à la demande des Bleus de porter un brassard noir contre la Norvège.

Blick Sport

Vendredi soir, la France a battu la Norvège. Didier Deschamps, lui, n'était pas à Boston. Touché par la disparition de sa mère, le sélectionneur avait regagné la France pour les obsèques, laissant la barre à son adjoint Guy Stéphan. Restés sur place, les joueurs de Kylian Mbappé voulaient malgré tout honorer Ginette: porter un brassard noir.

Selon «RMC Sport», la FIFA a refusé. La presse française rapporte même que l'instance avait d'abord donné son feu vert, avant de faire machine arrière à quelques heures du coup d'envoi. Au final, aucun brassard sur les bras des Bleus. Une minute de silence a pourtant bien été observée avant la rencontre. Mais en hommage aux victimes du tremblement de terre au Venezuela, pas à la maman du sélectionneur.

Sur le terrain, au moins, les Bleus n'ont pas tremblé. Face à une Norvège remaniée, Erling Haaland et dix titulaires habituels laissés au repos, les hommes de Guy Stéphan ont fait le travail. Portés par un triplé d'Ousmane Dembélé bouclé en 32 minutes, désormais à quatre buts dans le tournoi, et un but de Désiré Doué, ils l'ont emporté (4-1) et terminent en tête du groupe I.

Prochain rendez-vous mardi 30 juin, en 16e de finale, contre un troisième de groupe. Deschamps, champion du monde 2018, devrait lui retrouver ses joueurs dès samedi pour préparer l'échéance.