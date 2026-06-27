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La France avait demandé
La FIFA refuse un hommage à la maman de Didier Deschamps

Les Bleus voulaient un geste pour Ginette Deschamps, la maman de leur sélectionneur, décédée en début de semaine. La FIFA a dit non à la demande des Bleus de porter un brassard noir contre la Norvège.
Publié: il y a 20 minutes
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Didier Deschamps est rentré en France pour les funérails de sa maman.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Vendredi soir, la France a battu la Norvège. Didier Deschamps, lui, n'était pas à Boston. Touché par la disparition de sa mère, le sélectionneur avait regagné la France pour les obsèques, laissant la barre à son adjoint Guy Stéphan. Restés sur place, les joueurs de Kylian Mbappé voulaient malgré tout honorer Ginette: porter un brassard noir.

Selon «RMC Sport», la FIFA a refusé. La presse française rapporte même que l'instance avait d'abord donné son feu vert, avant de faire machine arrière à quelques heures du coup d'envoi. Au final, aucun brassard sur les bras des Bleus. Une minute de silence a pourtant bien été observée avant la rencontre. Mais en hommage aux victimes du tremblement de terre au Venezuela, pas à la maman du sélectionneur.

Sur le terrain, au moins, les Bleus n'ont pas tremblé. Face à une Norvège remaniée, Erling Haaland et dix titulaires habituels laissés au repos, les hommes de Guy Stéphan ont fait le travail. Portés par un triplé d'Ousmane Dembélé bouclé en 32 minutes, désormais à quatre buts dans le tournoi, et un but de Désiré Doué, ils l'ont emporté (4-1) et terminent en tête du groupe I.

Prochain rendez-vous mardi 30 juin, en 16e de finale, contre un troisième de groupe. Deschamps, champion du monde 2018, devrait lui retrouver ses joueurs dès samedi pour préparer l'échéance.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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