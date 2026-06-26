DE
FR

Grosse victoire contre l'Irak
Le Sénégal reste en ballottage pour les 16es

Après deux défaites contre la France et la Norvège, le Sénégal a dominé l'Irak 5-0 vendredi à Toronto lors de son dernier match de poules du Mondial et termine 3e du groupe I, mais devra patienter pour savoir s'il est qualifié pour les 16es.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
1/2
Le Sénégal s'est imposé 5-0 face à l'Irak.
Photo: AP Photo/Stephanie Scarbrough
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Sénégal s'est lui offert sa première victoire dans ce Mondial face à l'Irak. Les Lions de la Teranga se sont imposés 5-0 à Toronto, un carton qui pourrait leur ouvrir les portes des 16es de finale.

Habib Diarra a donné l'avantage aux siens dès la 4e, neuf minutes avant que les Irakiens soient réduits à 10 avec l'expulsion de Rebin Sulaka. Les Sénégalais ont attendu la 2e période pour s'assurer une large victoire grâce à Ismaila Sarr (56e), Pap Gueye (59e/71e) et Iliman Ndiaye (82e). C'est la première équipe africaine à inscrire cinq buts dans le même match dun Mondial.

Avec trois points au compteur, la sélection de Pape Thiaw n'est pas encore assurée de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes. Elle figure actuellement au 5e rang de ce classement, mais des nations comme la Belgique ou le Cap-Vert peuvent lui passer devant en cas de succès d'ici à dimanche. L'Irak termine à la dernière place du groupe avec cette troisième défaite.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Irak
Irak
Sénégal
Sénégal
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Irak
      Irak
      Sénégal
      Sénégal