Le Sénégal reste en ballottage pour les 16es

Après deux défaites contre la France et la Norvège, le Sénégal a dominé l'Irak 5-0 vendredi à Toronto lors de son dernier match de poules du Mondial et termine 3e du groupe I, mais devra patienter pour savoir s'il est qualifié pour les 16es.

AFP Agence France-Presse

Le Sénégal s'est lui offert sa première victoire dans ce Mondial face à l'Irak. Les Lions de la Teranga se sont imposés 5-0 à Toronto, un carton qui pourrait leur ouvrir les portes des 16es de finale.

Habib Diarra a donné l'avantage aux siens dès la 4e, neuf minutes avant que les Irakiens soient réduits à 10 avec l'expulsion de Rebin Sulaka. Les Sénégalais ont attendu la 2e période pour s'assurer une large victoire grâce à Ismaila Sarr (56e), Pap Gueye (59e/71e) et Iliman Ndiaye (82e). C'est la première équipe africaine à inscrire cinq buts dans le même match dun Mondial.

Avec trois points au compteur, la sélection de Pape Thiaw n'est pas encore assurée de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes. Elle figure actuellement au 5e rang de ce classement, mais des nations comme la Belgique ou le Cap-Vert peuvent lui passer devant en cas de succès d'ici à dimanche. L'Irak termine à la dernière place du groupe avec cette troisième défaite.