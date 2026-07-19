Le président américain Donald Trump assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde et remettra le trophée au vainqueur. Si l'Espagne remporte le titre, la situation deviendra délicate pour lui.

Marco Lüssi

Jusqu’ici, Donald Trump s’était montré étonnamment discret. Alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, assistait à deux matches par jour dès que son agenda le lui permettait, le président américain n’avait encore assisté à aucune rencontre de la Coupe du monde organisée dans son propre pays. Sa présence à la finale de ce dimanche entre l’Argentine et l’Espagne, dans le New Jersey, constitue donc une première. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré: «Sa présence viendra couronner la Coupe du monde la plus regardée, la plus sûre et la plus réussie de l’histoire des États-Unis.»

Vendredi déjà, Trump avait participé à une réception organisée par la FIFA à New York. Symbole fort, celle-ci s’était tenue… à la Trump Tower. Dans son discours, le président américain a remercié son «ami» Gianni Infantino à pas moins de cinq reprises, notamment pour sa «bonne décision» de lever la suspension infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun après son carton rouge.

« Plusieurs Super Bowls à la fois »

Trump a qualifié cette Coupe du monde d’«événement sportif le plus réussi de l’histoire mondiale», ajoutant qu’elle était «aussi grande que plusieurs Super Bowls à la fois». Il a toutefois raconté avoir été sceptique au départ face au projet d’Infantino: «Tu es fou, nous ne sommes pas un pays de football», lui aurait-il lancé.

Le président américain a ensuite assuré qu’il connaissait bien le sport… et un peu le football. Il a aussi évoqué les talents présents dans sa famille: «Mon fils Barron est un très bon footballeur. Et mon beau-père était lui aussi un excellent joueur dans sa jeunesse, même s’il n’a jamais réussi à intégrer une grande ligue.»

Il a enfin cité ses joueurs préférés: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Harry Kane, avec lequel il dit avoir déjà joué au golf. Il a d’ailleurs regretté que l’attaquant anglais ait été utilisé en défense lors du dernier match.

Donald Trump fait l'éloge de Lionel Messi

Trump n’a pas officiellement désigné son favori pour la finale, se contentant d’un classique: «Que la meilleure équipe gagne.» Ses propos laissent toutefois peu de doute sur ses préférences. Il n’a pratiquement pas évoqué l’Espagne et s’est surtout réjoui, avec une pointe de malice, que la France ait été éliminée malgré son statut de favorite. À l’inverse, il a multiplié les compliments à l’égard de Lionel Messi, qu’il a encensé à plusieurs reprises.

Le président américain aimerait donc remettre le trophée à l’Argentine. Le pays est dirigé par Javier Milei, dont les positions politiques sont proches des siennes. Les relations avec l’Espagne sont en revanche bien plus tendues. Estimant que Madrid n’investit pas suffisamment dans sa défense, Trump a qualifié l’Espagne de «terrible partenaire de l’OTAN» et a même menacé de revoir les relations commerciales entre les deux pays.

Javier Milei reste chez lui... par superstition

Si l’Argentine venait à s’imposer, Trump ne pourra toutefois pas célébrer le titre avec Javier Milei. Le président argentin a choisi de rester chez lui, par superstition. Selon lui, se rendre aux États-Unis au lieu de suivre la rencontre depuis sa résidence officielle près de Buenos Aires porterait malheur. Comme il l’a raconté à la radio argentine El Observador, il regarde toujours les matches avec la même veste. Lors du quart de finale contre la Suisse, il l’aurait brièvement retirée… et la Nati aurait immédiatement égalisé.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, régulièrement critiqué par Trump et lui-même farouche opposant du président américain, sera en revanche présent dans les tribunes, tout comme le roi Felipe VI et sa famille. Les deux dirigeants mettront-ils leurs différends de côté le temps d’une finale de Coupe du monde? La rencontre revêt en tout cas une dimension politique particulière. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney, représentant deux des pays coorganisateurs du tournoi, assisteront eux aussi à la rencontre. Vendredi encore, Trump menaçait le Canada d’augmenter les droits de douane, estimant que la fumée des incendies de forêt canadiens dégradait la qualité de l’air aux États-Unis.

Une chose est sûre: quel que soit le vainqueur dimanche soir, lorsque Donald Trump et Gianni Infantino remettront le trophée au nouveau champion du monde, des milliards de téléspectateurs auront aussi les oreilles tournées vers le stade pour mesurer l’ampleur des applaudissements... ou des sifflets.