La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum assistera dimanche à la finale du Mondial 2026 près de New York, sur invitation directe de Donald Trump. Le Premier ministre canadien Mark Carney et le roi Felipe VI seront aussi présents.

AFP Agence France-Presse

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé vendredi qu'elle assisterait dimanche à la finale du Mondial 2026 de football entre l'Argentine et l'Espagne dans la banlieue de New York, à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Claudia Sheinbaum a annoncé ce déplacement après s'être abstenue d'assister aux matches ayant eu lieu au Mexique, pays co-organisateur de la Coupe du monde avec le Canada et les Etats-Unis.

«J'ai reçu une invitation du président Trump pour aller dimanche à la finale de la Coupe du monde et j'ai pris la décision d'y assister, parce qu'il s'agit d'une invitation directe du président des États-Unis», a déclaré la présidente mexicaine à la presse. Elle a ajouté que le Premier ministre canadien, Mark Carney, assisterait également au match dimanche à 19H00 GMT au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Deuxième rencontre

Même si Claudia Sheinbaum et Trump ont déjà dialogué à plusieurs reprises au téléphone, ce ne sera que la deuxième fois qu'ils se retrouveront face à face. Tous deux s'étaient croisés en décembre 2025 lors du tirage au sort de la Coupe du monde à Washington.

L'invitation de Trump survient en pleine renégociation de l'accord de libre-échange entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, et dans un contexte de tensions américano-mexicaines liées à la lutte contre le crime organisé. Le roi Felipe VI d'Espagne doit également assister à la finale au côté de Donald Trump, mais pas le président argentin Javier Milei, qui a renoncé à faire le déplacement par superstition.