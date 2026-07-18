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Invitée par son homologue
La présidente du Mexique verra la finale du Mondial avec Donald Trump

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum assistera dimanche à la finale du Mondial 2026 près de New York, sur invitation directe de Donald Trump. Le Premier ministre canadien Mark Carney et le roi Felipe VI seront aussi présents.
Publié: 08:05 heures
|
Dernière mise à jour: 08:20 heures
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum se rendra dimanche au MetLife Stadium du New Jersey.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé vendredi qu'elle assisterait dimanche à la finale du Mondial 2026 de football entre l'Argentine et l'Espagne dans la banlieue de New York, à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Claudia Sheinbaum a annoncé ce déplacement après s'être abstenue d'assister aux matches ayant eu lieu au Mexique, pays co-organisateur de la Coupe du monde avec le Canada et les Etats-Unis.

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«J'ai reçu une invitation du président Trump pour aller dimanche à la finale de la Coupe du monde et j'ai pris la décision d'y assister, parce qu'il s'agit d'une invitation directe du président des États-Unis», a déclaré la présidente mexicaine à la presse. Elle a ajouté que le Premier ministre canadien, Mark Carney, assisterait également au match dimanche à 19H00 GMT au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Deuxième rencontre

Même si Claudia Sheinbaum et Trump ont déjà dialogué à plusieurs reprises au téléphone, ce ne sera que la deuxième fois qu'ils se retrouveront face à face. Tous deux s'étaient croisés en décembre 2025 lors du tirage au sort de la Coupe du monde à Washington.

L'invitation de Trump survient en pleine renégociation de l'accord de libre-échange entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, et dans un contexte de tensions américano-mexicaines liées à la lutte contre le crime organisé. Le roi Felipe VI d'Espagne doit également assister à la finale au côté de Donald Trump, mais pas le président argentin Javier Milei, qui a renoncé à faire le déplacement par superstition.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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