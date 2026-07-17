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Avant la grande finale
Inquiétudes autour de Lamine Yamal, écarté à l'entraînement

Deux joueurs importants de l'Espagne, finaliste de la Coupe du monde, ne se sont pas entraînés avec le groupe jeudi. Lamine Yamal et Pedro Porro sont en proie à des problèmes physiques.
Publié: 14:54 heures
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À trois jours de la finale de la Coupe du monde, Lamine Yamal ne peut pas s'entraîner avec le reste de l'équipe espagnole.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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Gian-Andri Baumgartner

La victoire souveraine 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde contre la France a laissé des traces au sein de la sélection espagnole. Deux joueurs clés sont actuellement blessés et n'ont donc pas pu s'entraîner jeudi avec le reste de l'équipe, comme le rapporte le journal espagnol «Marca». Il s'agit de Lamine Yamal et de Pedro Porro.

L'absence de Lamine Yamal, en particulier, devrait susciter des inquiétudes en Espagne: la star de 19 ans a reçu un coup à la cuisse lors de la faute commise par Lucas Digne avant le penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 20e minute. Le Barcelonais a continué à jouer, mais la douleur a semblé s’être intensifiée après la fin du match.

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Jeudi, Pedro Porro a lui aussi été contraint de suivre un entraînement spécifique: le latéral droit, élu homme du match contre la France, a dû être remplacé à la 83e minute en raison d’une légère élongation musculaire.

Dans les deux cas, la Fédération espagnole se montre toutefois sereine: il s’agirait avant tout d’une mesure de précaution. Lamine Yamal et Pedro Porro devraient tous deux être prêts dimanche pour la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (21h, en direct sur Blick).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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