Inquiétudes autour de Lamine Yamal, écarté à l'entraînement

Deux joueurs importants de l'Espagne, finaliste de la Coupe du monde, ne se sont pas entraînés avec le groupe jeudi. Lamine Yamal et Pedro Porro sont en proie à des problèmes physiques.

Gian-Andri Baumgartner

La victoire souveraine 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde contre la France a laissé des traces au sein de la sélection espagnole. Deux joueurs clés sont actuellement blessés et n'ont donc pas pu s'entraîner jeudi avec le reste de l'équipe, comme le rapporte le journal espagnol «Marca». Il s'agit de Lamine Yamal et de Pedro Porro.

L'absence de Lamine Yamal, en particulier, devrait susciter des inquiétudes en Espagne: la star de 19 ans a reçu un coup à la cuisse lors de la faute commise par Lucas Digne avant le penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 20e minute. Le Barcelonais a continué à jouer, mais la douleur a semblé s’être intensifiée après la fin du match.

Jeudi, Pedro Porro a lui aussi été contraint de suivre un entraînement spécifique: le latéral droit, élu homme du match contre la France, a dû être remplacé à la 83e minute en raison d’une légère élongation musculaire.

Dans les deux cas, la Fédération espagnole se montre toutefois sereine: il s’agirait avant tout d’une mesure de précaution. Lamine Yamal et Pedro Porro devraient tous deux être prêts dimanche pour la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (21h, en direct sur Blick).