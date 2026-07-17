DE
FR
Slavko Vincic rattrapé par les émotions
0:38
Arbitre de la finale:Slavko Vincic rattrapé par les émotions

Au sifflet d'Espagne - Argentine
Choisi pour la finale, l'arbitre Slavko Vincic fond en larmes

La FIFA a fait son choix concernant l'arbitre de la finale de la Coupe du monde. Au moment de l'apprendre, Slavko Vincic a été pris par les émotions.
Publié: 10:30 heures
Slavko Vincic sera l'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026.
Photo: imago/MB Media Solutions
Blick Sport

Tout joueur de football rêve, un jour, de disputer la finale de la Coupe du monde avec son pays. Dimanche, du côté de New York, une trentaine d'Espagnols et d'Argentins pourront dire: «Je l'ai fait», même si l'une des deux équipes va forcément repartir malheureuse.

Pour les arbitres aussi, officier lors d'une finale de Coupe du monde est un accomplissement. Ça signifie que, selon la FIFA, vous êtes l'un (si ce n'est le) des meilleurs arbitres de votre génération.

À lire aussi sur la Coupe du monde
La FIFA va offrir une bague aux champions du monde
Coupe du monde 2026
Comme dans les sports US
La FIFA va offrir une bague aux champions du monde
Une pétition pour rejouer France - Espagne cartonne
Coupe du monde 2026
Déjà 60'000 signataires
Une pétition pour rejouer France - Espagne cartonne

C'est ce qui s'est passé avec le Slovène Slavko Vincic. Celui-ci a été désigné pour être l'arbitre principal ce dimanche, lors de la finale entre la Roja et l'Albiceleste. Le moment où cela lui a été annoncé a été filmé par la FIFA. On peut y voir l'homme de 47 ans fondre en larmes au moment de l'annonce.

Rapidement, il devra par contre reprendre ses esprits puisque, dimanche, il ne pourra pas laisser les émotions prendre le dessus sur ses décisions, pour l'un des matches les plus suivis au monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus