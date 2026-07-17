La FIFA a fait son choix concernant l'arbitre de la finale de la Coupe du monde. Au moment de l'apprendre, Slavko Vincic a été pris par les émotions.

Blick Sport

Tout joueur de football rêve, un jour, de disputer la finale de la Coupe du monde avec son pays. Dimanche, du côté de New York, une trentaine d'Espagnols et d'Argentins pourront dire: «Je l'ai fait», même si l'une des deux équipes va forcément repartir malheureuse.

Pour les arbitres aussi, officier lors d'une finale de Coupe du monde est un accomplissement. Ça signifie que, selon la FIFA, vous êtes l'un (si ce n'est le) des meilleurs arbitres de votre génération.

C'est ce qui s'est passé avec le Slovène Slavko Vincic. Celui-ci a été désigné pour être l'arbitre principal ce dimanche, lors de la finale entre la Roja et l'Albiceleste. Le moment où cela lui a été annoncé a été filmé par la FIFA. On peut y voir l'homme de 47 ans fondre en larmes au moment de l'annonce.

Rapidement, il devra par contre reprendre ses esprits puisque, dimanche, il ne pourra pas laisser les émotions prendre le dessus sur ses décisions, pour l'un des matches les plus suivis au monde.