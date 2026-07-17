La FIFA va offrir une bague aux champions du monde

Ce dimanche, l'Espagne et l'Argentine s'affronteront à New York pour remporter le titre de champion du monde. Pour la première fois, les vainqueurs recevront des bagues de champions du monde, à l'image de ce qui se fait dans le sport américain.

Cédric Heeb

La FIFA prévoit une grande première pour la Coupe du monde 2026. Les vainqueurs recevront non seulement le trophée emblématique et des médailles d’or, mais aussi des bagues exclusives de champions du monde.

Il s'agira d'une collection strictement limitée à 2026 exemplaires numérotés, en hommage à l'année du tournoi. 30 bagues seront réservées à l'équipe victorieuse, tandis que 1996 exemplaires seront mis à la disposition des supporters du monde entier. «Chaque bague sera personnalisée et commémorera un exploit qui restera dans les annales», précise la FIFA.

Ces bagues allient symbolisme et précision. L’une des faces représente la Coupe du monde de la FIFA, tandis que l’autre est personnalisée aux couleurs et aux détails du champion du monde. Toutes les pièces seront numérotées, accompagnées d’un certificat d’authenticité, et offriront aux supporters et aux joueurs un morceau d’histoire à portée de main. Immédiatement après la finale du 19 juillet à New York, le capitaine et l’entraîneur de l’équipe victorieuse recevront des bagues provisoires. Les versions définitives suivront ultérieurement.

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La remise d’une bague aux champions est une tradition profondément ancrée dans le sport américain. Elle trouve son origine en 1922 dans le baseball, lorsque les Giants de New York ont célébré leur victoire lors des World Series en offrant des bagues à leurs joueurs. En 1947, la NBA a adopté cette tradition, et depuis 1967, elle existe également en NFL pour la victoire au Super Bowl. La bague la plus chère à ce jour est celle du 51e Super Bowl de 2017, remportée par les New England Patriots. Sa valeur matérielle est estimée à environ 30000 dollars par exemplaire.