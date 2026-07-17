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Comme dans les sports américains
La FIFA va offrir une bague aux champions du monde

Ce dimanche, l'Espagne et l'Argentine s'affronteront à New York pour remporter le titre de champion du monde. Pour la première fois, les vainqueurs recevront des bagues de champions du monde, à l'image de ce qui se fait dans le sport américain.
Publié: il y a 45 minutes
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La FIFA, représentée par son président Gianni Infantino, va remettre pour la première fois des bagues aux nouveaux champions du monde.
Photo: Getty Images
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Cédric Heeb

La FIFA prévoit une grande première pour la Coupe du monde 2026. Les vainqueurs recevront non seulement le trophée emblématique et des médailles d’or, mais aussi des bagues exclusives de champions du monde.

Il s'agira d'une collection strictement limitée à 2026 exemplaires numérotés, en hommage à l'année du tournoi. 30 bagues seront réservées à l'équipe victorieuse, tandis que 1996 exemplaires seront mis à la disposition des supporters du monde entier. «Chaque bague sera personnalisée et commémorera un exploit qui restera dans les annales», précise la FIFA.

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Ces bagues allient symbolisme et précision. L’une des faces représente la Coupe du monde de la FIFA, tandis que l’autre est personnalisée aux couleurs et aux détails du champion du monde. Toutes les pièces seront numérotées, accompagnées d’un certificat d’authenticité, et offriront aux supporters et aux joueurs un morceau d’histoire à portée de main. Immédiatement après la finale du 19 juillet à New York, le capitaine et l’entraîneur de l’équipe victorieuse recevront des bagues provisoires. Les versions définitives suivront ultérieurement.

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La remise d’une bague aux champions est une tradition profondément ancrée dans le sport américain. Elle trouve son origine en 1922 dans le baseball, lorsque les Giants de New York ont célébré leur victoire lors des World Series en offrant des bagues à leurs joueurs. En 1947, la NBA a adopté cette tradition, et depuis 1967, elle existe également en NFL pour la victoire au Super Bowl. La bague la plus chère à ce jour est celle du 51e Super Bowl de 2017, remportée par les New England Patriots. Sa valeur matérielle est estimée à environ 30000 dollars par exemplaire.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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