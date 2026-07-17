Ce dimanche, l'Espagne va affronter l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde. Le défenseur Marc Cucurella pourrait bien regretter un pari fait avant la compétition.

Blick Sport

Parfois, on fait des paris sans trop réfléchir, en se disant que la probabilité pour que ça arrive est assez faible. Pourtant, Marc Cucurella devait quand même bien savoir que sa sélection espagnole, championne d'Europe en titre, était l'une des favorites pour le titre mondial en Amérique du nord.

Cela n'a toutefois pas empêché l'ancien défenseur de Chelsea de faire un pari plutôt osé, comme le rappelle très bien «SoFoot». Dans l'émission espagnole «El Partidazo de COPE», Marc Cucurella avait annoncé que, si l'Espagne devenait championne du monde, il allait se tatouer… le visage de son sélectionneur, Luis de la Fuente.

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«Je pense que ce serait un bon souvenir, a-t-il ajouté. Il faudrait réfléchir à l’emplacement.» La Roja n'est donc qu'à une victoire d'offrir ce «bon souvenir» à son latéral, puisqu'elle jouera ce dimanche face à l'Argentine pour tenter de décrocher une deuxième étoile.

Si tel est le dénouement, Marc Cucurella n'aura plus qu'à honorer son pari. Mais le fera-t-il? Le latéral avait en effet annoncé que, s'il signait au Real Madrid, il se raserait la tête, lui qui a été formé à Barcelone. Le 15 juin dernier, la formation madrilène a officialisé l'engagement de l'Espagnol mais, aujourd'hui, il a tous ses cheveux sur sa tête.