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Un pari avant le Mondial
En cas de titre, Marc Cucurella va se faire un tatouage… particulier

Ce dimanche, l'Espagne va affronter l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde. Le défenseur Marc Cucurella pourrait bien regretter un pari fait avant la compétition.
Publié: il y a 32 minutes
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Marc Cucurella pourrait se tatouer le visage de son sélectionneur.
Photo: AP Photo/Tony Gutierrez
Blick Sport

Parfois, on fait des paris sans trop réfléchir, en se disant que la probabilité pour que ça arrive est assez faible. Pourtant, Marc Cucurella devait quand même bien savoir que sa sélection espagnole, championne d'Europe en titre, était l'une des favorites pour le titre mondial en Amérique du nord.

Cela n'a toutefois pas empêché l'ancien défenseur de Chelsea de faire un pari plutôt osé, comme le rappelle très bien «SoFoot». Dans l'émission espagnole «El Partidazo de COPE», Marc Cucurella avait annoncé que, si l'Espagne devenait championne du monde, il allait se tatouer… le visage de son sélectionneur, Luis de la Fuente.

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«Je pense que ce serait un bon souvenir, a-t-il ajouté. Il faudrait réfléchir à l’emplacement.» La Roja n'est donc qu'à une victoire d'offrir ce «bon souvenir» à son latéral, puisqu'elle jouera ce dimanche face à l'Argentine pour tenter de décrocher une deuxième étoile.

Si tel est le dénouement, Marc Cucurella n'aura plus qu'à honorer son pari. Mais le fera-t-il? Le latéral avait en effet annoncé que, s'il signait au Real Madrid, il se raserait la tête, lui qui a été formé à Barcelone. Le 15 juin dernier, la formation madrilène a officialisé l'engagement de l'Espagnol mais, aujourd'hui, il a tous ses cheveux sur sa tête.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
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Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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