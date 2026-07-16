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Déjà 60'000 signataires
Une pétition pour rejouer France - Espagne cartonne

Mauvais perdants, les Français? Une pétition a été mise en ligne afin de rejouer la demi-finale de Coupe du monde entre les Bleus et l'équipe d'Espagne. Le but? «Refaire le match sans triche».
Publié: il y a 6 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
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Les supporters français n'ont pas aimé l'ouverture du score, sur pénalty, de l'Espagne.
Photo: AFP
Blick Sport

Les Français sont des habitués du genre. Après chaque élimination dans un grand tournoi, nos voisins lancent généralement une pétition à coup de «vol», «triche» ou «scandale». En 2021, la Suisse n'y avait pas échappé, certains estimant que Yann Sommer n'avait pas son pied sur la ligne au moment où Kylian Mbappé a raté le pénalty décisif.

Il y a quatre ans, après la finale perdue face à l'Argentine, 240'000 personnes avaient signé la pétition en faveur des Bleus. «L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur MBAPPE sur le 2ème but!!!», y était-il écrit.

Une ouverture du score illégale?

Ce n'était donc qu'une question de temps avant que la pétition autour de France - Espagne ne surgisse. Cette fois, c'est sur l'ouverture du score qu'elle se concentre. «Lors du tir au but accordé à l’Espagne, Lamine Yamal touche le ballon de la main. La France n’aurait pas dû prendre ce premier but, qui change toute la physionomie du match», écrit la personne ayant créé la page.

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«Le sport doit se jouer dans les règles, et ce soir elles n’ont pas été respectées», philosophe-t-il, ce qui fait penser que la pétition a été lancée directement après la défaite des Français, mardi soir en demi-finale du Mondial. «Refaire le match sans triche!!!», réclame l'un des commentaires sous la publication.

Jeudi en début de soirée, déjà 60'000 personnes avaient signé la pétition. Pas sûr par contre que d'ici dimanche, la FIFA décide de changer son règlement et de faire rejouer la demi-finale face à la Roja. Samedi, c'est plutôt face à l'Angleterre que les Français vont se battre pour la troisième place.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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