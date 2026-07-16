Une pétition pour rejouer France - Espagne cartonne

Mauvais perdants, les Français? Une pétition a été mise en ligne afin de rejouer la demi-finale de Coupe du monde entre les Bleus et l'équipe d'Espagne. Le but? «Refaire le match sans triche».

Blick Sport

Les Français sont des habitués du genre. Après chaque élimination dans un grand tournoi, nos voisins lancent généralement une pétition à coup de «vol», «triche» ou «scandale». En 2021, la Suisse n'y avait pas échappé, certains estimant que Yann Sommer n'avait pas son pied sur la ligne au moment où Kylian Mbappé a raté le pénalty décisif.

Il y a quatre ans, après la finale perdue face à l'Argentine, 240'000 personnes avaient signé la pétition en faveur des Bleus. «L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur MBAPPE sur le 2ème but!!!», y était-il écrit.

Une ouverture du score illégale?

Ce n'était donc qu'une question de temps avant que la pétition autour de France - Espagne ne surgisse. Cette fois, c'est sur l'ouverture du score qu'elle se concentre. «Lors du tir au but accordé à l’Espagne, Lamine Yamal touche le ballon de la main. La France n’aurait pas dû prendre ce premier but, qui change toute la physionomie du match», écrit la personne ayant créé la page.

«Le sport doit se jouer dans les règles, et ce soir elles n’ont pas été respectées», philosophe-t-il, ce qui fait penser que la pétition a été lancée directement après la défaite des Français, mardi soir en demi-finale du Mondial. «Refaire le match sans triche!!!», réclame l'un des commentaires sous la publication.

Jeudi en début de soirée, déjà 60'000 personnes avaient signé la pétition. Pas sûr par contre que d'ici dimanche, la FIFA décide de changer son règlement et de faire rejouer la demi-finale face à la Roja. Samedi, c'est plutôt face à l'Angleterre que les Français vont se battre pour la troisième place.