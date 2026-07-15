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La presse espagnole se lâche
«Des traces de sang sur le terrain après un match titanesque»

Les médias ibériques étaient en extase après la qualification de l'équipe d'Espagne pour la finale du Mondial. Tous les superlatifs sont utilisés. Tour d'horizon.
Publié: 13:18 heures
A l'image de Rodri sur Olise, l'Espagne a été grandiose contre l'équipe de France.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

«Une équipe colossale» qui «écrase la France», une «raclée historique»: la presse espagnole a affiché sa joie mercredi, au lendemain de la qualification de la Roja pour sa deuxième finale de Coupe du monde, aux dépens de la France (2-0).

C'est «une leçon pour le monde» salue le quotidien sportif espagnol «AS», pour qui l'équipe emmenée par sa star Lamine Yamal a réussi «l'exploit» de battre en demi-finale du Mondial 2026 «la meilleure équipe du tournoi» et de «surpasser des géants comme Mbappé, Olise ou Dembélé». Le quotidien sportif y croit, «le miracle» d'une deuxième victoire en Coupe du monde «est à portée de main».

«L'Espagne prend la Bastille»

«Prodigieuse» pour le quotidien généraliste «El Pais», l'Espagne affrontera l'Angleterre ou l'Argentine en finale dimanche près de New-York.

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«Raclée historique», titre «Marca», autre quotidien sportif madrilène, en une, saluant une «démonstration tactique» de l'entraîneur Luis De la Fuente. Pour le quotidien catalan «La Vanguardia», «l'Espagne prend la Bastille» avec ce succès, conquis le jour de la fête nationale française.

Une équipe «colossale» qui a «écrasé la France», lance le quotidien généraliste ABC, qualifiant la victoire de l'Espagne d'"énorme effort collectif» marqué par «une profusion d'idées offensives». «Il y a des traces de sang sur le terrain après un match titanesque», ajoute le quotidien.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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