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Deux personnes cagoulées
Tentative de cambriolage chez Lamine Yamal après la demi-finale

Peu après la qualification de l'Espagne pour la finale du Mondial, des individus cagoulés ont tenté de s'introduire dans la demeure de la star de la Roja. Mais ils ont finalement dû prendre la fuite.
Publié: il y a 21 minutes
Photo: CameraSport via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Une tentative de cambriolage a eu lieu tôt mercredi matin dans la maison du joueur star de l'équipe espagnole, Lamine Yamal, quelques heures après la victoire 2 à 0 de l'Espagne contre la France en demi-finale du Mondial-2026, ont annoncé la police et la presse catalane.

«Il y a eu une tentative» de cambriolage «dans une habitation d'Esplugues de Llobregat», en banlieue de Barcelone, a indiqué à l'AFP un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police catalane, précisant ne pas être en mesure de divulguer l'identité du propriétaire pour des raisons de protection de la vie privée. Selon le quotidien catalan «La Vanguardia», il s'agit du domicile de Lamine Yamal.

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Deux personnes cagoulées ont escaladé le mur de la propriété, mais, surprises par la sécurité privée, elles ont pris la fuite, a détaillé le journal. Cette tentative de cambriolage a eu lieu mercredi à l'aube, plusieurs heures après la fin du match qui a vu le triomphe de la Roja sur les Bleus grâce, en partie, à un penalty provoqué par Lamine Yamal qui a ouvert la voie aux Espagnols vers la victoire.

Un autre «vol avec violence»

La propriété de Lamine Yamal est connue pour avoir appartenu à l'ancien footballeur Gerard Piqué et la chanteuse colombienne Shakira, à l'époque où ils étaient en couple et vivaient à Barcelone, a précisé «La Vanguardia».

La police catalane a également indiqué enquêter sur un autre «vol avec violence» commis dans une autre maison d'Esplugues de Llobregat, proche de celle de Lamine Yamal.

Les cambriolages aux domiciles de footballeurs, surtout à Madrid, ne sont pas rares. Ces dernières années, des stars comme Karim Benzema, Rodrygo et Dani Carvajal en ont été victimes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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