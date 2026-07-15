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La lucidité de Kylian Mbappé
«On n’a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale»

Le capitaine de l'équipe de France est revenu sur l'élimination en demies avec beaucoup de lucidité. Une énorme déception qu'il explique en partie par les erreurs techniques des Bleus.
Publié: 08:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
La déception de Kylian Mbappé après l'élimination contre l'Espagne en demi-finales.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'équipe de France, éliminée aux portes de la finale de la Coupe du monde, «n'a pas fait le match qu'(elle) voulait faire» face à l'Espagne (2-0) mardi à Arlinton, près de Dallas, a regretté son capitaine Kylian Mbappé.

«Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, que ce soit tactiquement, que ce soit même techniquement, que ce soit dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas», a analysé l'attaquant français au micro de M6.

Trop de déchets dans le jeu

Il a reconnu qu'il y avait «énormément de déception» et que les Bleus avaient commis «trop d'approximations techniques» contre les Espagnols pour réussir à «leur faire mal quand (ils) devaient leur faire mal».

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«L'Espagne a respecté son plan, ce à quoi elle est fidèle : une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon, qui aime contrôler le tempo du match. Notre objectif c'était de venir les chercher haut pour ne pas installer ce faux rythme, parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. Et on n'a pas réussi à faire ça.»

«Perdre la tête haute»

Le joueur du Real Madrid a aussi regretté que les milieux espagnols Fabian Ruiz et Rodri aient eu «beaucoup de temps pour jouer». «Techniquement les premières passes, les premières touches, n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du monde. Si on est objectif, on n'a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale aujourd'hui», a-t-il ajouté. La France jouera la petite finale samedi à Miami contre l'Angleterre ou l'Argentine.

Après deux finales consécutives, Kylian Mbappé est éliminé avec les Bleus pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde. «C'était un rêve pour nous d'aller en finale, de donner cette possibilité à notre pays de continuer à rêver, de faire l'histoire (...) Quand on gagne, on gagne la tête haute donc quand on perd, il faut perdre aussi la tête haute», a-t-il estimé.

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
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Panama
3
-4
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