Le capitaine de l'équipe de France est revenu sur l'élimination en demies avec beaucoup de lucidité. Une énorme déception qu'il explique en partie par les erreurs techniques des Bleus.

AFP Agence France-Presse

L'équipe de France, éliminée aux portes de la finale de la Coupe du monde, «n'a pas fait le match qu'(elle) voulait faire» face à l'Espagne (2-0) mardi à Arlinton, près de Dallas, a regretté son capitaine Kylian Mbappé.

«Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, que ce soit tactiquement, que ce soit même techniquement, que ce soit dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas», a analysé l'attaquant français au micro de M6.

Trop de déchets dans le jeu

Il a reconnu qu'il y avait «énormément de déception» et que les Bleus avaient commis «trop d'approximations techniques» contre les Espagnols pour réussir à «leur faire mal quand (ils) devaient leur faire mal».

«L'Espagne a respecté son plan, ce à quoi elle est fidèle : une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon, qui aime contrôler le tempo du match. Notre objectif c'était de venir les chercher haut pour ne pas installer ce faux rythme, parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. Et on n'a pas réussi à faire ça.»

«Perdre la tête haute»

Le joueur du Real Madrid a aussi regretté que les milieux espagnols Fabian Ruiz et Rodri aient eu «beaucoup de temps pour jouer». «Techniquement les premières passes, les premières touches, n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du monde. Si on est objectif, on n'a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale aujourd'hui», a-t-il ajouté. La France jouera la petite finale samedi à Miami contre l'Angleterre ou l'Argentine.

Après deux finales consécutives, Kylian Mbappé est éliminé avec les Bleus pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde. «C'était un rêve pour nous d'aller en finale, de donner cette possibilité à notre pays de continuer à rêver, de faire l'histoire (...) Quand on gagne, on gagne la tête haute donc quand on perd, il faut perdre aussi la tête haute», a-t-il estimé.



