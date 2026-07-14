L'Espagne déroule, la France s'écroule

L'Espagne n'a laissé aucune chance à la France (2-0) et disputera la finale de la Coupe du monde. La Roja tentera désormais de réaliser le doublé Euro-Mondial, seize ans après la génération d'Andrés Iniesta.

Blick Sport

Seize ans plus tard, Mikel Oyarzabal, Pedro Porro et leurs coéquipiers tenteront de marcher sur les traces d'Andrés Iniesta, de Xavi ou encore de Carles Puyol en essayant de remporter, dimanche, la Coupe du monde après avoir déjà gagné l'Euro. Face à la France, ce mardi à Dallas, l'Espagne s'est baladée et a validé son ticket pour New York.

L'adversaire que Luis de la Fuente et ses joueurs retrouveront sera soit l'Angleterre, soit l'Argentine, championne du monde en titre, faut-il le rappeler. Et il n'est pas exagéré de dire que les Espagnols partiront avec le statut de favoris après leur très belle prestation face aux joueurs de Didier Deschamps.

Quel but de Pedro Porro!

La Roja ouvrait le score à la 22e minute grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal – qui devrait faire parler ces prochaines heures dans l'Hexagone – obtenu par Lamine Yamal. La France recevait un deuxième coup sur la tête à la 29e, lorsque William Saliba devait sortir, touché au dos. La défense tricolore, si solide jusqu'ici dans la compétition, s'effritait et passait près d'encaisser un deuxième but après une superbe action collective espagnole (37e).

Au terme du premier quart d'heure de la deuxième période, les Espagnols allaient cette fois au bout d'une nouvelle action de grande classe. Dani Olmo, dos au but, remettait parfaitement dans la course Pedro Porro, qui battait aisément Mike Maignan. La France était dépassée et devait dès lors espérer un miracle pour renverser la situation. À la 60e, Lamine Yamal inscrivait le troisième but, mais un hors-jeu sauvait les Bleus.

Le coq est mort

Offensivement, ces derniers avaient toutes les peines du monde à se montrer dangereux face à Unai Simón (81e, premier tir cadré). Sans doute meilleur joueur offensif français du Mondial, Michael Olise laissait sa place peu après la 70e minute de jeu, lorsque Didier Deschamps tentait le tout pour le tout en donnant un caractère encore un peu plus offensif à son équipe.

Mais rien n'y changeait, l'Espagne pouvait tranquillement (sous les «olé» du public à chaque passe) se diriger vers le succès qui l'amènera au MetLife Stadium de New York dimanche.