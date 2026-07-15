Il marque contre l'Irak ou le Maroc, à l'image de ce qu'il fait en club en gonflant ses statistiques contre les petites équipes. Mais dès que ça compte, Kylian Mbappé disparaît complètement, comme ce mardi face à l'Espagne à la Coupe du monde.

AFP Agence France-Presse

La magie n'a pas opéré. Flamboyants depuis le début du Mondial, les quatre fantastiques de l'attaque, atout numéro un des Bleus lors du Mondial 2026, se sont cassé les dents mardi sur la solidité espagnole et la France a été éliminée en demie (2-0).

Ni Kylian Mbappé et ses huit buts inscrits depuis le début de la Coupe du monde, ni Michael Olise, meilleur passeur du tournoi avec cinq offrandes à ses partenaires, ni encore le Ballon d'Or Ousmane Dembélé ne sont parvenus à mettre en danger Unai Simon. Protégé par une défense de fer parfaitement organisée, le gardien de la Roja a été impérial.

Au cours du premier acte, seul Bradley Barcola, préféré au coup d'envoi à Désiré Doué, son partenaire du Paris-SG, a pu tenter une frappe à l'extérieur de la surface, mais son tir s'est envolé très haut dans les tribunes de l'AT&T stadium d'Arlington, en banlieue de Dallas.

Sinon, les attaquants français, qui avaient jusqu'à présent inscrit les 18 buts français de la compétition, ne se sont procuré aucune occasion, le deuxième tir bleu de la première période, non cadré lui aussi, étant l'œuvre d'Adrien Rabiot.

Il a été transparent dans le jeu et inefficace devant le but, comme toujours contre les bonnes équipes

Symbole de cette impuissance, toujours au cours du premier acte, Mbappé a touché 15 ballons dont deux seulement dans la surface espagnole et jamais en position de frapper. Si le capitaine français s'est montré si discret, c'est aussi qu'il a été abandonné par ses deux principaux pourvoyeurs de ballon, Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Muselés par les milieux de terrain espagnols, mais surtout extrêmement fébriles, les deux attaquants ont multiplié les pertes de balle, soit du fait de passes imprécises, soit directement dans les duels qu'ils ont provoqués.

Abandonné par ses lieutenants, Mbappé a bien tenté de sonner la révolte, seul, au retour des vestiaires et alors que la France était déjà menée 2-0, après le penalty de Mikel Oyarzabal en première période (22e) et le but de Pedro Porro (58e).

Son tir rasant et croisé à la 67e minute, aux confins de la surface, a frôlé la base du poteau gauche de Unai Simon. Sans réussite comme son coup franc de la 88e minute après une faute provoquée par Désiré Doué, rentré à la place de Barcola (57e).

Il ne marque jamais quand ça compte

Frustré, impuissant, Mbappé, leader bleu irréprochable depuis le début du Mondial, s'est rendu coupable d'une charge sur Simon qui lui a valu un carton jaune (86e). Le calice jusqu'à la lie.

Le serial buteur, 20 buts inscrits en Coupe du monde, n'a jamais marqué en demi-finale d'un Mondial. Ce sera pour une autre fois.

La France comptait sur ses magiciens de devant pour décrocher une troisième étoile aux États-Unis. Mais la magie s'est envolée et les rêves de sacre avec elle.