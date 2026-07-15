Aucun trophée cette saison encore! Peut-on encore dire de Kylian Mbappé qu'il est un joueur de haut niveau? La question se pose, tant les échecs s'accumulent dans une carrière en chute libre.

Blick Sport

Le constat est implacable: c'est enfin lorsqu'il a pu se débarrasser de Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain est devenu une machine à gagner, remportant deux Champions League consécutives. Et, pendant ce temps, le Real Madrid, qui était la meilleure équipe du monde avant l'arrivée de l'attaquant français, ne gagne plus rien!

Une carrière en club en chute libre

Kylian Mbappé, qui a signé voilà deux ans au Real Madrid en espérant marquer l'histoire, l'a fait, mais à l'envers. Pour un club de la dimension du Real, ne rien gagner pendant deux ans s'apparente à une catastrophe industrielle. Et comme il ne court pas, ne défend pas, et ne pense qu'à ses statistiques individuelles, c'est tout le collectif madrilène qui est déréglé. Sa carrière en club est en chute libre, malgré des statistiques individuelles qui lui permettent de sauver la face. Il marque ses buts contre les petites équipes en championnat et en Champions League, mais dès que le niveau s'élève, son individualisme devient un frein pour le collectif. Le PSG ne peut que se féliciter de son départ.

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L'attaquant français espérait sauver sa saison avec la Coupe du monde, mais le football ne pardonne pas et il n'y a pas de miracle: le schéma avec l'équipe de France a été strictement le même qu'avec le Real, avec des buts contre les petites équipes pour faire illusion, puis un naufrage individuel et collectif au premier obstacle, cette demi-finale face à l'Espagne, perdue 0-2 avec un Kylian Mbappé transparent, comme toujours quand ça compte vraiment.

Il n'aura donc remporté aucun trophée cette saison et, à 28 ans, ne compte toujours aucun Ballon d'Or. Et comme il perdra progressivement dans les années à venir son principal atout, à savoir sa vitesse, il sera bien obligé de se réinventer, lui dont le dernier trophée majeur remporté remonte à 2018. Une éternité. Peut-il se remettre en question? En a-t-il seulement envie?