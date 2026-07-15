DE
FR

Une carrière en chute libre
Encore une saison blanche pour le très décevant Kylian Mbappé

Aucun trophée cette saison encore! Peut-on encore dire de Kylian Mbappé qu'il est un joueur de haut niveau? La question se pose, tant les échecs s'accumulent dans une carrière en chute libre.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
La carrière de Kylian Mbappé est en chute libre.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le constat est implacable: c'est enfin lorsqu'il a pu se débarrasser de Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain est devenu une machine à gagner, remportant deux Champions League consécutives. Et, pendant ce temps, le Real Madrid, qui était la meilleure équipe du monde avant l'arrivée de l'attaquant français, ne gagne plus rien! 

Une carrière en club en chute libre

Kylian Mbappé, qui a signé voilà deux ans au Real Madrid en espérant marquer l'histoire, l'a fait, mais à l'envers. Pour un club de la dimension du Real, ne rien gagner pendant deux ans s'apparente à une catastrophe industrielle. Et comme il ne court pas, ne défend pas, et ne pense qu'à ses statistiques individuelles, c'est tout le collectif madrilène qui est déréglé. Sa carrière en club est en chute libre, malgré des statistiques individuelles qui lui permettent de sauver la face. Il marque ses buts contre les petites équipes en championnat et en Champions League, mais dès que le niveau s'élève, son individualisme devient un frein pour le collectif. Le PSG ne peut que se féliciter de son départ.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L'attaquant français espérait sauver sa saison avec la Coupe du monde, mais le football ne pardonne pas et il n'y a pas de miracle: le schéma avec l'équipe de France a été strictement le même qu'avec le Real, avec des buts contre les petites équipes pour faire illusion, puis un naufrage individuel et collectif au premier obstacle, cette demi-finale face à l'Espagne, perdue 0-2 avec un Kylian Mbappé transparent, comme toujours quand ça compte vraiment.

Il n'aura donc remporté aucun trophée cette saison et, à 28 ans, ne compte toujours aucun Ballon d'Or. Et comme il perdra progressivement dans les années à venir son principal atout, à savoir sa vitesse, il sera bien obligé de se réinventer, lui dont le dernier trophée majeur remporté remonte à 2018. Une éternité. Peut-il se remettre en question? En a-t-il seulement envie?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
France
France
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      France
      France
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026