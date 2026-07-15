Luis de la Fuente est un sélectionneur heureux: la manière dont son équipe, l'Espagne, a joué contre la France le ravit. Il n'a pas hésité à définir son équipe comme étant «la meilleure du monde», même avant la finale de dimanche.

AFP Agence France-Presse

La France a perdu (2-0) en demi-finale du Mondial 2026 face à la «meilleure équipe du monde», a estimé mardi le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, soulignant que son équipe progressait de match en match.

La Roja a donné une leçon de football aux Bleus et s'est imposée grâce à des buts de Mikel Oyarzabal (22e, penalty) et de Pedro Porro (58e) à Dallas.

Elle accède pour la deuxième fois à la finale de la Coupe du monde, après l'Afrique du Sud en 2010, où elle avait remporté son unique titre mondial. «Nous avons affronté l'une des meilleures sélections du monde, mais en face il y avait la meilleure équipe du monde, c'est essentiel: on est une équipe», a déclaré l'entraîneur en conférence de presse d'après-match.

»La marge de progression est infinie»

«Je suis vraiment constamment surpris par ce dont cette équipe est capable. Elle s'améliore d'un match à l'autre. La marge de progression, je vous le répète souvent, est infinie et les joueurs le démontrent à chaque fois», a-t-il ajouté.

Le sélectionneur a assuré que le beau jeu de l'Espagne tenait aux «valeurs», notamment de travail et de sacrifice, prônées par une génération «exceptionnelle» de footballeurs. «L'équipe interprète parfaitement toutes les séquences du jeu», a-t-il poursuivi.

«Nous n'avions aucun doute que, en restant nous-mêmes, nous allions faire beaucoup de mal à la France», a-t-il expliqué. Il s'agissait de «chercher ces espaces, trouver des joueurs qui se positionnaient parfaitement derrière ces premiers joueurs qui allaient au pressing.»

«Nous savons comment contrer la France»

«Nous connaissons très bien la France, nous connaissons très bien son potentiel, mais nous savons aussi comment le limiter et le contrer», a-t-il ajouté.

Dimanche, l'Espagne se disputera la finale de la Coupe du monde contre le vainqueur du duel entre l'Argentine et l'Angleterre, qui se joue mercredi à Atlanta. «Nous nous battrons, évidemment, comme il se doit, pour décrocher le titre», a assuré Luis De la Fuente.

Des scènes de joie en Espagne

A des milliers de kilomètres de Dallas, des rugissements de joie et des klaxons de voitures résonnaient dans Madrid mardi, alors que les Espagnols célébraient la victoire de leur équipe, qui les met aux portes d'une deuxième couronne mondiale.

«Je suis très heureux et très fier de l'équipe», a dit à l'AFP Jaime Sanchez, 19 ans, euphorique, tandis que des milliers de supporteurs quittaient la fan zone officielle du centre de Madrid. «Personne ne nous donnait une chance, mais nous avons réussi à battre la France et nous battrons l'équipe que nous rencontrerons en finale, quelle qu'elle soit», a déclaré l'étudiant.

Des foules de supporters arborant le maillot de l'Espagne arpentaient le centre de Madrid, le drapeau rouge et jaune sur les épaules ou peint sur les joues. «Viva España!», «Je suis espagnol!», scandaient-ils, immortalisant l'instant sur leurs téléphones et dansant sur les hymnes de stade les plus populaires.