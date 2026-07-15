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«Viva España!»
«Personne ne nous donnait une chance»: Madrid en liesse après l'exploit

La Roja n'a fait qu'une bouchée de l'orge français en demi-finales de la Coupe du monde mardi. Dans les rues de la capitale espagnole, c'était la fête.
Publié: il y a 9 minutes
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Des rugissements de joie et des klaxons de voitures résonnaient dans Madrid mardi, alors que les Espagnols célébraient la victoire de leur équipe contre la France (2-0) à Dallas, qui les met aux portes d'une deuxième couronne mondiale.

«Je suis très heureux et très fier de l'équipe», a dit à l'AFP Jaime Sanchez, 19 ans, euphorique, tandis que des milliers de supporteurs quittaient la fan zone officielle du centre de Madrid. «Personne ne nous donnait une chance, mais nous avons réussi à battre la France et nous battrons l'équipe que nous rencontrerons en finale, quelle qu'elle soit», a déclaré l'étudiant.

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Des foules de supporters arborant le maillot de l'Espagne arpentaient le centre de Madrid, le drapeau rouge et jaune sur les épaules ou peint sur les joues. «Viva España!», «Je suis espagnol!», scandaient-ils, immortalisant l'instant sur leurs téléphones et dansant sur les hymnes de stade les plus populaires.

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Refoulés de la fan zone de la place Colón, des supporters ont occupé une voie de bus, se sont assis sur des pelouses ou sur des murets, tendant le cou pour apercevoir l'écran géant. D'autres s'entassaient autour de bars et de restaurants bondés qui diffusaient le match et le suivaient depuis la rue. Avec quelques débordements à la clé.

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Jaime Lopez, étudiant en musique de 19 ans, était persuadé avant le match que la force collective de l'Espagne suffirait pour faire tomber la France et ses stars. «Globalement, je pense qu'ils forment une bonne équipe même s'ils n'ont pas de très grandes stars», avait-il déclaré à l'AFP.

Rééditer l'exploit de 2010

La forme de l'attaquant Lamine Yamal, qui a fêté ses 19 ans lundi, faisait l'objet de questions en raison de ses récentes blessures. Pourtant, le jeune prodige a joué un rôle important en obtenant le penalty en première période qui a débloqué la situation. «Je pense qu'il s'améliore», a assuré Celia Vazquez, une gestionnaire de 50 ans qui vit à Barcelone, reconnaissant quand même que le Barcelonais avait été «un peu discret».

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Alors que l'Espagne entrevoit la possibilité de rééditer son sacre mondial de 2010, Jaime Sanchez s'est souvenu avoir célébré ce titre avec sa famille lorsqu'il était enfant et espère revivre une telle expérience. «Profitez au maximum de ce moment, on ne le vit pas une seule fois dans la vie, mais deux si on gagne cette Coupe du monde», a-t-il lancé. 

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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