La Roja n'a fait qu'une bouchée de l'orge français en demi-finales de la Coupe du monde mardi. Dans les rues de la capitale espagnole, c'était la fête.

AFP Agence France-Presse

Des rugissements de joie et des klaxons de voitures résonnaient dans Madrid mardi, alors que les Espagnols célébraient la victoire de leur équipe contre la France (2-0) à Dallas, qui les met aux portes d'une deuxième couronne mondiale.

«Je suis très heureux et très fier de l'équipe», a dit à l'AFP Jaime Sanchez, 19 ans, euphorique, tandis que des milliers de supporteurs quittaient la fan zone officielle du centre de Madrid. «Personne ne nous donnait une chance, mais nous avons réussi à battre la France et nous battrons l'équipe que nous rencontrerons en finale, quelle qu'elle soit», a déclaré l'étudiant.

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Des foules de supporters arborant le maillot de l'Espagne arpentaient le centre de Madrid, le drapeau rouge et jaune sur les épaules ou peint sur les joues. «Viva España!», «Je suis espagnol!», scandaient-ils, immortalisant l'instant sur leurs téléphones et dansant sur les hymnes de stade les plus populaires.

Refoulés de la fan zone de la place Colón, des supporters ont occupé une voie de bus, se sont assis sur des pelouses ou sur des murets, tendant le cou pour apercevoir l'écran géant. D'autres s'entassaient autour de bars et de restaurants bondés qui diffusaient le match et le suivaient depuis la rue. Avec quelques débordements à la clé.

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Jaime Lopez, étudiant en musique de 19 ans, était persuadé avant le match que la force collective de l'Espagne suffirait pour faire tomber la France et ses stars. «Globalement, je pense qu'ils forment une bonne équipe même s'ils n'ont pas de très grandes stars», avait-il déclaré à l'AFP.

Rééditer l'exploit de 2010

La forme de l'attaquant Lamine Yamal, qui a fêté ses 19 ans lundi, faisait l'objet de questions en raison de ses récentes blessures. Pourtant, le jeune prodige a joué un rôle important en obtenant le penalty en première période qui a débloqué la situation. «Je pense qu'il s'améliore», a assuré Celia Vazquez, une gestionnaire de 50 ans qui vit à Barcelone, reconnaissant quand même que le Barcelonais avait été «un peu discret».

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Alors que l'Espagne entrevoit la possibilité de rééditer son sacre mondial de 2010, Jaime Sanchez s'est souvenu avoir célébré ce titre avec sa famille lorsqu'il était enfant et espère revivre une telle expérience. «Profitez au maximum de ce moment, on ne le vit pas une seule fois dans la vie, mais deux si on gagne cette Coupe du monde», a-t-il lancé.