Battue 2-0, la troupe de Didier Deschamps est passée à côté de sa demi-finale contre l'Espagne. En France, cette élimination a provoqué une énorme frustration.

Blick Sport

Les attentes étaient immenses, la déception l’est encore plus. Après un début de tournoi remarquable, au cours duquel la France avait impressionné par sa force de frappe offensive, au point de susciter les éloges de Zlatan Ibrahimovic, les Bleus ont déjoué contre l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, mardi à Dallas (2-0). «Techniquement, les premières passes, les premières touches, n’étaient pas dignes d’une demi-finale de Coupe du monde. (...) Si on est objectif, on n’a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale aujourd’hui», a résumé Kylian Mbappé. Au pays, les Bleus sont sous le feu des critiques.

«La France battue, triste à pleurer», résume «Midi Libre», quotidien basé à Montpellier. Avant de poursuivre: «Inoffensifs hier, les Bleus ont été dominés par une Espagne inflexible en route vers un triplé Euro, JO, Mondial.» «Tombés de haut», titre «Le Parisien». «Rien n’était possible face à la corrida du jeu que la Roja a imposée aux Bleus, étourdis, estoqués, touchés et même blessés. L’équipe de France a pris une leçon d’espagnol, pas loin de la correction. Vamos à la maison», écrit son journaliste Dominique Sévérac.

«Le coup de la panne»

Pour «Libération», l’équipe de France a fait «le coup de la panne» et n’a «jamais semblé entrer dans sa demi-finale» face à «la qualité de pied et la finesse des internationaux espagnols». Le quotidien «La Voix du Nord» n’est pas tendre non plus. «La France a tellement sombré qu’on peine à sauver des joueurs au niveau, dans cette demi-finale qui restera un cauchemar (0-2). Lucas Digne a commis l’irréparable, Michael Olise n’a rien réussi et a entraîné toute l’équipe par le fond.»

«Etourdis et tombés de leur nuage, les Bleus n’ont pas été à la hauteur de l’événement qu’ils attendaient depuis quatre ans», écrit «L’Equipe», qui titre en Une de son édition papier: «Etoile filante». La France s’était-elle crue trop belle? Ce n’est en tout cas pas ce qu’a affirmé Maxence Lacroix. «Il n’y a pas eu d’excès de confiance. On connaît nos qualités, on sait les joueurs qu’on a. Les choses ne se sont simplement pas passées comme d’habitude», a commenté le défenseur central de Crystal Palace.

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Dans l’«After Foot», l’incendiaire Daniel Riolo n’est pas de cet avis. «Je m’en veux terriblement ce soir parce que je pense qu’on est passé à côté dans cette Coupe du monde. Je ne sais pas si c’est la formule, New York qui nous est monté à la tête. On a fait n’importe quoi et on a raconté n’importe quoi.» Et l’éditorialiste d’ajouter: «On se voyait beaucoup plus forts qu’il y a deux ans, la déception est beaucoup plus grande et l’erreur d’analyse qui est la nôtre depuis le 10 juin est encore plus grande. Il va falloir qu’on se détache de l’engouement, je m’en veux terriblement. Il faut regarder les choses en face et la réalité.»

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Michael Olise frustré

Les champions du monde 1998 n’ont, eux non plus, pas été tendres avec cette équipe de France. «Nos meilleurs joueurs auraient dû performer et ils ne l’ont pas fait – pas un ou deux, mais tous collectivement», a expliqué Patrick Vieira, consultant pour le diffuseur britannique ITV. «La différence, c’est que d’un côté, vous avez une équipe qui ne s’appuie pratiquement que sur des individualités et, de l’autre, une équipe qui s’appuie sur un vrai collectif, sur sa philosophie de jeu qui dure depuis des années et des années», a ajouté Robert Pirès sur RTL. «L’Espagne nous a donné une leçon de football.»

Bixente Lizarazu partage cet avis. «Il y a eu des faillites individuelles, et pas seulement chez nos attaquants», constate l’ancien international français du Bayern Munich. «Les Espagnols, et on le savait avant de les rencontrer, ont le meilleur milieu de terrain au monde. On s’est fait concasser au milieu», poursuit-il, pointant notamment du doigt Aurélien Tchouaméni, «en dedans et trop sur la réserve», ainsi que Michael Olise. «Ils l’ont frustré et l’ont fait sortir du match. Ce qui fait que, derrière, il n’y avait plus d’animation offensive, plus de bons ballons pour nos attaquants, et on s’est retrouvés complètement dépourvus», a-t-il analysé sur Radio France. «À un moment donné, quand vous avez trois ou quatre joueurs qui ne sont pas au niveau, ça fait la différence», ajoute Alain Boghossian au même micro.