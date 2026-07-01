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«C’est effrayant»
Même Zlatan Ibrahimovic fait l'éloge de l'équipe de France

Zlatan Ibrahimovic a été impressionné par l’équipe de France après sa démonstration contre la Suède. Selon lui, trois des cinq meilleurs joueurs du monde évoluent dans cette équipe.
Publié: 14:14 heures
|
Dernière mise à jour: 16:53 heures
Zlatan a apprécié la performance des Bleus contre les Suédois.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Zlatan Ibrahimovic n’est pas connu pour lancer des fleurs aux autres footballeurs. «Ce qu’il fait avec un ballon, je le fais avec une orange», avait-il notamment déclaré à propos de John Carew. Ou encore: «Quand je prendrai ma retraite, les buts devraient être appelés des Zlatan. Par exemple: Pelé a marqué 1000 Zlatan à son époque, mais la moitié de ses Zlatan étaient hors-jeu. Ou alors, Leo Messi a marqué un merveilleux Zlatan.» Alors, quand le Suédois se montre élogieux, on le prend au sérieux.

Sur le plateau de la chaîne américaine Fox Sports, où il officie comme consultant, l’ancien attaquant n’a pas été avare en compliments au sujet de l’équipe de France, après sa démonstration contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde (3-0). «Je l’ai dit avant le match, je n’ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe de France. On verra jusqu’où elle peut aller, mais c’est effrayant.»

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En tant qu’ancien buteur passé notamment par l’Ajax, le Barça, l’AC Milan et le PSG, Zlatan Ibrahimovic loue particulièrement la force de frappe offensive des Bleus. «Chacun de leurs attaquants peut faire gagner un match. Ils ont été très bons aujourd’hui. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, trois sont dans cette équipe: Dembélé, Olise et Mbappé. Pour les deux autres, vous pouvez ajouter Haaland et Yamal. Quant à Messi, il évolue dans une autre classe.» Mais avoir de grands joueurs ne suffit pas toujours à marquer des buts.

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«Les trois font aussi le travail sans ballon»

«Par exemple, quand le PSG avait Mbappé, Messi et Neymar, ça ne marchait pas à 100%, souligne Zlatan. Mais ce trio-là n’a pas l’ego de savoir qui sera le numéro 1. Les trois font aussi le travail sans ballon, ce qui est encore plus important. Tout le monde sait ce qu’ils peuvent faire avec le ballon et qu’ils peuvent faire basculer un match à eux seuls.» Depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé a inscrit six buts. Le seul match où il n’a pas marqué? Ousmane Dembélé a signé un triplé.

Il n’y a pas que les buteurs tricolores qui ont tapé dans l’œil du géant suédois. Michael Olise a également impressionné Zlatan Ibrahimovic. «Il n’a pas marqué, mais il a cette vision que Dembélé et Mbappé n’ont pas. Il voit des ouvertures que les autres ne voient pas, même s’ils ont des qualités différentes.»


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1:0
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0:1
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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