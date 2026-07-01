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Vous dormiez? On vous résume tout!
«On voulait montrer au coach qu'on était avec lui dans cette épreuve»

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un bel hommage et des éclairs impressionnants.
Publié: il y a 54 minutes
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Après son but, Kylian Mbappé est allé célébrer avec Didier Deschamps.
Photo: imago/UPI Photo
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

16es de finale (mardi soir)
Côte d'Ivoire - Norvège 1-2 (0-1)
Buts 39e Nusa 0-1. 74e Diallo 1-1. 86e Haaland 1-2.
Le compte rendu du match

16es de finale
France - Suède 3-0 (1-0)
Buts 45e Mbappé 1-0. 53e Barcola 2-0. 74e Mbappé 3-0.
Le compte rendu du match

16es de finale
Mexique - Équateur 2-0 (2-0)
Buts 22 Quiñones 1-0. 31e Jimenez 2-0.
Le compte rendu du match

L'émotion de la nuit

La France s'est débarrassée de la Suède. En toute fin de première mi-temps, Kylian Mbappé a ouvert la marque. Non content de libérer les siens, le capitaine a couru se jeter dans les bras du sélectionneur Didier Deschamps, revenu de France deux jours plus tôt après les obsèques de sa mère. Un moment de communion et de forte émotion.

«C'est l'ADN de ce groupe, on est tous ensemble. On sait que le coach a vécu une épreuve par laquelle malheureusement on va tous passer. Il y a des choses plus importantes que le foot. Il faut qu'il le sache - mais il le sait déjà - qu'il ne sera jamais tout seul avec nous et que quoi qu'il arrive on va le soutenir.» Des mots qui ont été repris par ses coéquipiers dont Jean-Philippe Mateta: «C'était important pour le coach en raiosn de la perte de sa mère. C'est pour cela que nous lui avons rendu hommage.»

Le coup de gueule de la nuit

La Norvège a éliminé la Côte d'Ivoire (2-1) et file en huitièmes contre le Brésil. Mais c'est un penalty non sifflé sur Nicolas Pépé qui met le feu. Sur X, Didier Drogba a sorti l'artillerie lourde contre l'arbitrage: «Honteux ce penalty non sifflé sur Nicolas Pépé pfffffff a quoi sert la VAR?!??!» Le message, partagé à toute vitesse, cristallise la frustration ivoirienne au terme d'un parcours historique, stoppé aux portes des huitièmes.

La polémique de la nuit

Bourde XXL pour l'UNECATEF. Le syndicat des entraîneurs français voulait féliciter Claude Le Roy et Omar Daf, nommés à la tête du Congo. Résultat: un mauvais pays (il parle de la «RD Congo», celle du Mondial) et surtout un montage «Tintin au Congo», BD de 1931 jugée coloniale et raciste, où Le Roy joue Tintin et l'ex-international sénégalais Daf le petit Congolais. Tollé immédiat sur les réseaux. Le président Bertrand Reuzeau, lui, assume: «Une polémique qui n'a pas lieu d'être», sans «sous-entendu raciste».

L'anecdote de la nuit

Le coup d'envoi du 16e de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l'Équateur à Mexico a dû être retardé d'une heure en raison d'un orage. Une anecdote, certes. Mais des images impressionnantes.

Photo: Getty Images

Le chiffre de la nuit

60 minutes. Le coup d'envoi de la rencontre entre le Mexique et l'Équateur a dû être repoussé d'une heure en raison d'un orage sur la ville de Mexico. L'occasion pour les photographes de se faire plaisir.

La phrase de la nuit

«L'Angleterre est quatrième au classement mondial. On est 41ème, donc forcément il y a un écart. Après, on a montré que sur les matchs, on était capables tactiquement de rivaliser avec des nations comme le Portugal ou d'autres.» Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, n'est pas frileux au moment de préparer son 16e de finale. Le technicien, qui s'exprime toujours d'un ton calme, voit cette rencontre face aux Anglais «comme une opportunité de créer encore un exploit».

L'image de la nuit

Photo: AFP

L'inévitable Erling Haaland a surgi en fin de match pour éliminer la Côte d'Ivoire (2-1) et offrir à la Norvège une première victoire dans un match à élimination directe en Coupe du monde, mardi en 16e de finale.

La question du jour

Le programme du jour

Me. 1er juillet, 18h00. 16es de finale. Angleterre - RD Congo
Me. 1er juillet, 22h00. 16es de finale. Belgique - Sénégal
Je. 2 juillet, 02h00. 16es de finale. États-Unis - Bosnie-Herzégovine

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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