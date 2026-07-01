Le coup d'envoi du 16e de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l'Équateur, prévu mercredi à 3h (heure suisse) à Mexico, a été retardé en raison d'un orage. Il n'y a pour l'instant pas de nouvel horaire.

AFP Agence France-Presse

«En raison de conditions météorologiques difficiles à Mexico, et notamment du risque généré par les éclairs à proximité du stade, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur a été reporté à 20h00 locales (ndlr: 4h heure suisse)», a annoncé la FIFA dans un communiqué. «Il n'y aura pas de pause fraîcheur pendant le match.»

C'est vers 18h15 qu'est tombée la première annonce du report du coup d'envoi sur les écrans géants du stade Azteca. Aucun nouvel horaire n'avait alors été précisé. Un déluge s'abattait au même moment sur le stade qui a accueilli le 11 juin la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, et sa première affiche entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'est la première fois depuis le début du tournoi que le coup d'envoi d'un match est retardé.

La rencontre entre la France et l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, avait été interrompue pendant deux heures en raison du risque d'orages, et les spectateurs avaient dû s'abriter dans les parties couvertes du stade.