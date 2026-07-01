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Aucun nouvel horaire
Mexique - Équateur retardé par un orage

Le coup d'envoi du 16e de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l'Équateur, prévu mercredi à 3h (heure suisse) à Mexico, a été retardé en raison d'un orage. Il n'y a pour l'instant pas de nouvel horaire.
Publié: 02:53 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

«En raison de conditions météorologiques difficiles à Mexico, et notamment du risque généré par les éclairs à proximité du stade, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur a été reporté à 20h00 locales (ndlr: 4h heure suisse)», a annoncé la FIFA dans un communiqué. «Il n'y aura pas de pause fraîcheur pendant le match.»

C'est vers 18h15 qu'est tombée la première annonce du report du coup d'envoi sur les écrans géants du stade Azteca. Aucun nouvel horaire n'avait alors été précisé. Un déluge s'abattait au même moment sur le stade qui a accueilli le 11 juin la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, et sa première affiche entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'est la première fois depuis le début du tournoi que le coup d'envoi d'un match est retardé.

La rencontre entre la France et l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, avait été interrompue pendant deux heures en raison du risque d'orages, et les spectateurs avaient dû s'abriter dans les parties couvertes du stade.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1:0
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
0:1
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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