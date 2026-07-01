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Victoire contre l'Équateur
Le Mexique se qualifie avec sérénité pour les 8es

Le Mexique s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du monde en dominant l'Équateur à Mexico (2-0). La rencontre a été marquée par un violent orage qui a retardé le coup d'envoi d'une heure.
Publié: 06:06 heures
|
Dernière mise à jour: 06:31 heures
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Le Mexique s'est qualifié pour les 8es de finale.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Retardée d’une heure en raison d’un orage, la rencontre Mexique – Equateur a rappelé une vérité: cette équipe du Mexique tutoie pour l’instant la perfection.

Dans son antre du stade Azteca, le Mexique n’a laissé aucune chance à son adversaire pour s’imposer 2-0. Depuis le début du tournoi, la formation dirigée par Javier Aguirre a, ainsi, gagné ses quatre matches sans concéder le moindre but. On souhaite bon courage à son adversaire en huitième de finale, l’Angleterre ou la RD du Congo, pour trouver la faille dans une équipe qui peut vraiment nourrir les plus grandes ambitions.

La décision en première mi-temps

Les Mexicains ont classé l’affaire juste après la demi-heure avec le 2-0 de Raul Gimenez. L’attaquant de Fulham a exploité une erreur à la relance de Joel Ordonez pour combiner avec son compère Julian Quinones et faire chavirer un stade toujours aussi volcanique. Neuf minutes plus tôt, c’est Quinones qui avait ouvert le score sur une rupture magnifique. Parti depuis son camp, le joueur d’Al-Quadiah a su effacer le Parisien Willian Pacho avant d’armer une frappe imparable au premier poteau.

Ces deux buts magnifiques sur les deux premiers tirs cadrés de la rencontre soulignent l’efficience des Mexicains. A n’importe quel moment, ils sont capables d’emballer la rencontre, de piquer l’adversaire. A 2-0, les Mexicains ont géré leur avantage sans trembler même si l’Equateur a eu le mérite de ne jamais renoncer.

Seulement, Moises Caicedo et ses coéquipiers sont restés loin du compte. L'expulsion du joueur d'Arsenal Piero HIncapié dans le temps additionnel pour avoir mis la main sur sa bouche au moment d'insulter un adversaire sonnait comme un triste épilogue pour une équipe qui avait fait chavirer tout un pays avec sa victoire contre l'Allemagne.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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