«Tintin au Congo»: l'hommage qui vire au fiasco

L'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français, tenait à féliciter Claude Le Roy et Omar Daf, tout juste nommés à la tête de la sélection du Congo. Sauf que le message, publié le 12 juin et ressorti mardi sur les réseaux sociaux, cumule les casseroles.

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L'hommage se voulait sympa et bon enfant. Problème? Au moment de cliquer sur «publier le message», personne ne s'est demandé si cette publication pouvait causer des problèmes. Et pourtant.

Premier couac: la géographie. Le communiqué évoque la «RD Congo», la République démocratique du Congo, celle qui dispute le Mondial et affronte l'Angleterre ce mercredi en 16es de finale. Or Le Roy et son adjoint n'ont pas signé là-bas, mais au Congo-Brazzaville, le pays voisin. Deux États, deux drapeaux, une confusion qui fait déjà tache.

Album controversé

Mais le pire est ailleurs. Pour illustrer son hommage, le syndicat a choisi de parodier la couverture de «Tintin au Congo», l'album d'Hergé paru en 1931, en pleine époque coloniale. Sur le montage, Claude Le Roy prend la place de Tintin au volant de la voiture, tandis qu'Omar Daf hérite de celle du petit garçon congolais assis à ses côtés. Problème: cette BD est régulièrement épinglée par les historiens pour ses clichés colonialistes et sa vision caricaturale des Africains.

À l'époque de sa sortie, le Congo était une colonie belge. Vendu à plus de dix millions d'exemplaires, l'album figure parmi les plus gros succès de la série, mais aussi parmi les plus contestés: il a été réédité fin 2023 avec une nouvelle couverture et une préface censée remettre le contexte colonial à sa juste place.

Le tollé n'a pas tardé. Sur Instagram, beaucoup ont dénoncé une imagerie raciste, d'autant plus gênante qu'elle installe un ancien international sénégalais dans le rôle de l'enfant colonisé. En quelques heures, les commentaires indignés se sont multipliés et plusieurs médias ont pointé un manque criant de recul historique. Bref, à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire.

«Mauvaises interprétations»

Face à la vague, l'UNECATEF ne bronche pas. «L'image ne nous avait pas choqués, se défend son président Bertrand Reuzeau interrogé par «L'Équipe». Ça n'avait choqué personne avant aujourd'hui, mais il suffit que deux ou trois personnes s'offusquent...» Pour lui, la «polémique n'a pas lieu d'être». Il concède tout au plus «de mauvaises interprétations pour certains», mais «en aucun cas un sous-entendu raciste». Pas de suppression, pas d'excuses publiques: le syndicat assume.

Détail savoureux: Claude Le Roy siège lui-même au comité directeur du syndicat. À 78 ans, l'un des techniciens les plus expérimentés du continent africain, habitué des bancs de sélection et de neuf phases finales de CAN, se serait sans doute bien passé de ce cadeau de bienvenue.