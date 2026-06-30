La Norvège n'est pas tombée dans le piège de la Côte d’Ivoire en 16es de finale du Mondial. A Dallas, les Vikings l'ont emporté 2-1 sur les Eléphants.
Il a fallu attendre un moment dans cette partie pour voir une action dangereuse. Mais à la 39e, Antonio Nusa a décidé qu'il en avait assez et le joueur de Leipzig a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée du droit à l'orée de la surface. Et juste avant la pause, les Norvégiens ont bien cru doubler la mise par Erling Haaland, mais le tir de l'attaquant de Manchester City a été sauvé sur la ligne.
En seconde période, la Côte d'Ivoire a poussé et a fini par égaliser à la 74e grâce à Amad Diallo, entré un peu plus tôt. Diallo a bien su s'appuyer sur Nicolas Pepe avant de frapper du gauche dans la surface. Avant cela, Nicolas Pepe avait déjà obligé le gardien norvégien à une belle parade à la 55e. La Norvège a aussi eu une balle de break, notamment à la 67e sur une reprise de Torbjorn Lysaker Heggem, repoussée in extremis sur la ligne. Mais les Scandinaves ont finalement repris un avantage décisif à la 86e grâce à leur cyborg Haaland, parfaitement servi dans la surface et clinique au moment de conclure. On a même l'impression que la star norvégienne a été surprise de voir le ballon lui arriver dessus.
La Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale le 5 juillet dans la banlieue new-yorkaise.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0