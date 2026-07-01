Certaines similitudes avec le titre remporté en 1998 sont évoquées par les journalistes français. Et notamment le nom de l'adversaire des Bleus lors du prochain tour. Mais la troupe de Didier Deschamps garde les pieds sur terre.

Blick Sport

Tous les feux sont au vert pour les Bleus. Après la démonstration de l’équipe de France contre la Suède (3-0), les hommes de Didier Deschamps font figure de grands favoris pour remporter la Coupe du monde. Au-delà de leur potentiel offensif très impressionnant, leur parcours présente aussi quelques similitudes avec celui de 1998.

Sur M6, les commentateurs n’ont pas manqué de relever qu’affronter le Paraguay en huitièmes de finale leur rappelait d’excellents souvenirs. Lors du sacre à domicile, il y a 28 ans, la France avait déjà croisé l’Albirroja à ce stade de la compétition. La qualification avait certes été difficile, avec un but de Laurent Blanc en prolongation (1-0 ap), mais elle avait ouvert la voie à la première étoile. De là à y voir un clin d’œil du destin, il n’y a qu’un pas.

« «Même si nous avions été parfaits, je ne suis pas sûr que cela aurait été suffisant.» Graham Potter, sélectionneur de la Suède »

Au niveau des similitudes, nos confrères n'ont pas manqué de rappeler que, en 1998 déjà, l’équipe de France avait également remporté ses trois matches de poules: 3-0 contre l’Afrique du Sud, 4-0 face à l’Arabie saoudite et 2-1 contre le Danemark. Soit une différence de buts de +8, comme en 2026 (9-1 en 1998, 10-2 cette année). Bien sûr, ces signes prémonitoires ne suffiront pas pour triompher le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.

«On ne se sent pas invincibles»

«Nous sommes en mission», a confié Didier Deschamps au micro de M6 après la victoire contre la Suède. Le sélectionneur a souligné que, contrairement à d’autres équipes en seizièmes de finale, les Bleus avaient eu de la marge. «On a fait ce qu’il fallait. On a cette capacité à se créer des occasions. Il y a un relationnel entre les joueurs offensifs, ils parlent le même football. Il faut garder cette même confiance en huitièmes. On ne va pas tomber dans l’euphorie non plus.» Un signe que les Français ne se voient pas déjà champions du monde, en tout cas dans leur discours.

Malgré son doublé, le capitaine Kylian Mbappé ne s’est pas trop emballé. «On est satisfaits, on a passé une nouvelle étape dans la compétition. Mais on va encore travailler d’ici le match contre le Paraguay pour voir ce qu’on peut améliorer», a-t-il souligné, jugeant le jeu français encore «perfectible». «L’équipe est parfaitement consciente de ce qu’on doit faire ici.» Malo Gusto a confirmé: «On ne se sent pas invincibles, mais on a la confiance avec nous.»

Les propos du sélectionneur suédois, Graham Potter, ne font que renforcer cette impression. «Même si nous avions été parfaits, je ne suis pas sûr que cela aurait été suffisant. L’adversaire était d’un niveau supérieur. Je n’ai pas vu de meilleure équipe dans le tournoi, même si tout est possible dans le football.» Cette année, la France est bien l’équipe à battre.