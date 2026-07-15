Grâce à sa probante victoire contre la France mardi, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde. La Roja a régalé, les Bleus ont déchanté. Revue de presse internationale.

«Face à la maîtrise espagnole, il n'y a jamais eu vraiment de match»

«Face à la maîtrise espagnole, il n'y a jamais eu vraiment de match»

Cédric Heeb

L’Espagne s’est qualifiée avec brio pour la finale de la Coupe du monde. Mardi à Dallas, la Roja a battu la France 2-0 grâce à des buts d’Oyarzabal (22e/penalty) et Pedro Porro (58e). Revue de presse après ce choc au sommet finalement très déséquilibré.

Espagne

«Mundo Deportivo»: « L'Espagne se qualifie pour la finale grâce à une performance spectaculaire. »

«Marca»: «C'est reparti! Direction la finale! En demi-finales du Mondial, l'Espagne livre une prestation inoubliable. La sélection espagnole ouvre les portes du Prado et du Louvre pour atteindre sa deuxième finale de Coupe du Monde.» Sur X, le journal s'empresse déjà de broder une deuxième étoile sur le maillot de la Roja.

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«AS»: «Une leçon pour le monde! Si l’on remplace Durban par Dallas, et Puyol par Oyarzabal et Porro, l’histoire se termine bien: nous nous qualifions pour la finale de la Coupe du monde, pour la deuxième fois de notre histoire.»

«Sport»: «L’Espagne ne laisse aucune chance à la France et va se battre pour une deuxième étoile.»

France

«L'Équipe»: «La casse à Dallas», titre le quotidien sportif. Avant de poursuivre: «En ce 14 juillet, leur jour de gloire n'est pas arrivé. (...) Avec ce sentiment, étonnant, presque malaisant par séquences, que face à la maîtrise espagnole, il n'y a jamais eu vraiment de match.»

«RMC Sport»: «Les Bleus battus en demi-finales du Mondial, le rêve américain prend brutalement fin.»

«Le Figaro»: «Une leçon de football et une vraie faillite», résume Baptiste Desprez dans une Humeur.

«Le Parisien»: «Le feu d’artifice est annulé: Les larmes de 2026 succèdent aux sanglots de 2022 et cette finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine aux tirs au but. La cruauté vient cette fois de l’équipe d’Espagne, intraitable combo, qui partira ultra-favorite contre l’Angleterre ou l’Argentine en finale.»

Allemagne

«Bild» : «La France sous le choc – le rêve d'une troisième finale de suite en Coupe du monde s'est brutalement brisé! La France et Kylian Mbappé sont surclassés par l'Espagne, s'inclinant 0-2 en demi-finales.»

Sport1: «La France déchante en demi-finales de la Coupe du monde.»

Eurosport DE: « Adieu, les Bleus: l’Espagne se qualifie pour la finale – Les défenseurs espagnols, d'une froideur implacable, ont été sans pitié lors de la demi-finale contre les favoris du tournoi, brisant le rêve de la France de disputer une troisième finale de rang.»

Focus.de: «Une magnifique équipe d'Espagne fait déjouer la France et se qualifie pour la finale.»

«Süddeutsche Zeitung» : «L’Espagne prive la France de son rythme, de son esprit et de la finale – Mbappé? Dembélé? Olise? En demi-finales contre l’Espagne, la ligne offensive de l’équipe de Didier Deschamps a été transparente, les Espagnols se qualifient pour la finale grâce à une masterclass défensive.»

Angleterre

«The Sun» : «Bleu them away» (ndlr: «Ils ont été balayés»): Les Espagnols s'assurent une place en finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre après une victoire écrasante sur les méconnaissables favoris.