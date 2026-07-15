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Revue de presse
«Face à la maîtrise espagnole, il n'y a jamais eu vraiment de match»

Grâce à sa probante victoire contre la France mardi, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde. La Roja a régalé, les Bleus ont déchanté. Revue de presse internationale.
Publié: 10:32 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Kylian Mbappé et les Bleus sont à terre. Ils n'ont jamais vraiment existé dans cette demi-finale.
Photo: Getty Images
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Cédric Heeb

L’Espagne s’est qualifiée avec brio pour la finale de la Coupe du monde. Mardi à Dallas, la Roja a battu la France 2-0 grâce à des buts d’Oyarzabal (22e/penalty) et Pedro Porro (58e). Revue de presse après ce choc au sommet finalement très déséquilibré.

Espagne

«Mundo Deportivo»: « L'Espagne se qualifie pour la finale grâce à une performance spectaculaire. »

«Marca»: «C'est reparti! Direction la finale! En demi-finales du Mondial, l'Espagne livre une prestation inoubliable. La sélection espagnole ouvre les portes du Prado et du Louvre pour atteindre sa deuxième finale de Coupe du Monde.» Sur X, le journal s'empresse déjà de broder une deuxième étoile sur le maillot de la Roja.

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«AS»: «Une leçon pour le monde! Si l’on remplace Durban par Dallas, et Puyol par Oyarzabal et Porro, l’histoire se termine bien: nous nous qualifions pour la finale de la Coupe du monde, pour la deuxième fois de notre histoire.»

«Sport»: «L’Espagne ne laisse aucune chance à la France et va se battre pour une deuxième étoile.»

France

«L'Équipe»: «La casse à Dallas», titre le quotidien sportif. Avant de poursuivre: «En ce 14 juillet, leur jour de gloire n'est pas arrivé. (...) Avec ce sentiment, étonnant, presque malaisant par séquences, que face à la maîtrise espagnole, il n'y a jamais eu vraiment de match.»

«RMC Sport»: «Les Bleus battus en demi-finales du Mondial, le rêve américain prend brutalement fin.»

«Le Figaro»: «Une leçon de football et une vraie faillite», résume Baptiste Desprez dans une Humeur.

«Le Parisien»: «Le feu d’artifice est annulé: Les larmes de 2026 succèdent aux sanglots de 2022 et cette finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine aux tirs au but. La cruauté vient cette fois de l’équipe d’Espagne, intraitable combo, qui partira ultra-favorite contre l’Angleterre ou l’Argentine en finale.»

Allemagne

«Bild» : «La France sous le choc – le rêve d'une troisième finale de suite en Coupe du monde s'est brutalement brisé! La France et Kylian Mbappé sont surclassés par l'Espagne, s'inclinant 0-2 en demi-finales.»

Sport1: «La France déchante en demi-finales de la Coupe du monde.»

Eurosport DE: « Adieu, les Bleus: l’Espagne se qualifie pour la finale – Les défenseurs espagnols, d'une froideur implacable, ont été sans pitié lors de la demi-finale contre les favoris du tournoi, brisant le rêve de la France de disputer une troisième finale de rang.»

Focus.de: «Une magnifique équipe d'Espagne fait déjouer la France et se qualifie pour la finale.»

«Süddeutsche Zeitung» : «L’Espagne prive la France de son rythme, de son esprit et de la finale – Mbappé? Dembélé? Olise? En demi-finales contre l’Espagne, la ligne offensive de l’équipe de Didier Deschamps a été transparente, les Espagnols se qualifient pour la finale grâce à une masterclass défensive.»

Angleterre

«The Sun» : «Bleu them away» (ndlr: «Ils ont été balayés»): Les Espagnols s'assurent une place en finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre après une victoire écrasante sur les méconnaissables favoris. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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