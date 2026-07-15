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Seulement 0.31 expected goals
Les statistiques cinglantes de France - Espagne

La France n'a rien pu faire face à l'Espagne en demi-finale du Mondial 2026. Voici quelques statistiques qui témoignent bien de la contre-performance française.
Publié: il y a 21 minutes
1/2
La France de Didier Deschamps s'est fait éteindre par la Roja de Luis de la Fuente. Et cela s'est vu dans les statistiques.
Photo: VCG via Getty Images
Blick Sport

La France a subi la loi de l'Espagne, mardi, en demi-finale de Coupe du monde (2-0). Les Bleus de Didier Deschamps n'ont simplement pas existé, éteints par une Roja en maîtrise de son sujet. Et cela se reflète dans les statistiques.

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En effet, les Français n'ont cadré que trois tirs, dont deux dans le temps additionnel. Seul Désiré Doué est parvenu à inquiéter Unai Simon à la 81e. À noter que les Espagnols, quant à eux, n'ont cadré qu'à deux reprises, mais ont trompé par deux fois Mike Maignan.

Cela s'en ressent, bien entendu, dans les expected goals (xG, buts attendus). L'Espagne a terminé la partie avec 1.63 xG, contre seulement 0.31 xG pour la France. En première période, c'était encore pire, avec un hallucinant 0.04 xG pour les Français, soit l'un des trois plus faibles totaux de l'histoire pour un demi-finaliste de Coupe du monde.

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Le signe d'une attaque qui ne s'est pas trouvée. Les deux stars du jeu offensif des Bleus: Michael Olise et Kylian Mbappé n'ont échangé qu'une seule passe pendant toute la rencontre, contre 66 lors des six matches précédents de ce Mondial, selon Opta.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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