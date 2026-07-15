La France a subi la loi de l'Espagne, mardi, en demi-finale de Coupe du monde (2-0). Les Bleus de Didier Deschamps n'ont simplement pas existé, éteints par une Roja en maîtrise de son sujet. Et cela se reflète dans les statistiques.
En effet, les Français n'ont cadré que trois tirs, dont deux dans le temps additionnel. Seul Désiré Doué est parvenu à inquiéter Unai Simon à la 81e. À noter que les Espagnols, quant à eux, n'ont cadré qu'à deux reprises, mais ont trompé par deux fois Mike Maignan.
Cela s'en ressent, bien entendu, dans les expected goals (xG, buts attendus). L'Espagne a terminé la partie avec 1.63 xG, contre seulement 0.31 xG pour la France. En première période, c'était encore pire, avec un hallucinant 0.04 xG pour les Français, soit l'un des trois plus faibles totaux de l'histoire pour un demi-finaliste de Coupe du monde.
Le signe d'une attaque qui ne s'est pas trouvée. Les deux stars du jeu offensif des Bleus: Michael Olise et Kylian Mbappé n'ont échangé qu'une seule passe pendant toute la rencontre, contre 66 lors des six matches précédents de ce Mondial, selon Opta.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0