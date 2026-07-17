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Après une superbe saison
Michael Olise va-t-il rejoindre Kylian Mbappé au Real?

Avec 22 buts et 31 passes décisives, Michael Olise a réalisé une superbe saison, tant avec l'équipe de France qu'avec le Bayern Munich. Mais il semblerait désormais que le Français souhaite quitter le club bavarois.
Publié: il y a 36 minutes
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Michael Olise va-t-il rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid?
Photo: IMAGO/PsnewZ
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Petar Djordjevic

Ce serait un coup de théâtre du mercato de cet été. Michael Olise serait très désireux de quitter le Bayern Munich. Après avoir remporté le doublé la saison dernière, le Français a également livré de solides performances lors de la Coupe du monde. Et celles-ci semblent susciter un regain d'intérêt.

Il y a déjà un mois, des rumeurs circulaient selon lesquelles le président du Real Madrid, Florentino Pérez, préparait une offre colossale de plus de 200 millions d’euros pour faire venir le joueur offensif en Espagne. Aujourd’hui, Michael Olise aurait lui-même pris les devants.

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L'ailier, qui dispose d'un contrat sans clause libératoire avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2029, souhaiterait rejoindre les Merengues dès cet été. C’est ce que rapporte la plateforme française spécialisée dans les transferts Footmercato.net. Selon cette source, Michael Olise aurait fait part de son souhait de rejoindre Madrid au sein de l’équipe de France pendant la Coupe du monde.

Michael Olise s’est renseigné auprès de Kylian Mbappé

Le journal français «L’Équipe» rapporte aussi que Michael Olise se serait renseigné auprès des joueurs du Real Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni sur la situation au sein de l’équipe madrilène. De son côté, son coéquipier au Bayern, Dayot Upamecano, a tenté de convaincre l'homme aux origines anglaises de rester en Allemagne.

Une chose est sûre: si un accord devait être conclu, les Espagnols devraient mettre la main à la poche. La valeur estimée de Michael Olise avoisine les 150 millions d’euros. La saison dernière, le Français a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matches pour le Bayern.

Selon les journaux allemands, le Bayern observerait pour l’instant la situation avec sérénité. Sky indique que Michael Olise est considéré comme «intransférable» et qu’il existerait un accord entre le président du Real, Florentino Pérez, et le Bayern, selon lequel les Merengues ne tenteraient aucune approche cet été. Mais les médias français ont écrit vendredi, de manière éloquente, que «la saga ne fait que commencer».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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