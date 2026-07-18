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«Qu'est-ce que j'y connais?»
Même Donald Trump ne comprend pas les choix tactiques de l'Angleterre

Avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne, le président américain Donald Trump a pris la parole aux côtés de son homologue de la FIFA, Gianni Infantino. Il a notamment parlé de la demi-finale de l'Angleterre.
Publié: 15:52 heures
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Donald Trump et Gianni Infantino ont formé la paire avant la finale.
Photo: AFP
Blick Sport

Donald Trump adore rappeler qu'il a des amis dans la vie. Avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne, le président américain a donc parlé de sa relation avec Harry Kane, l'attaquant du Bayern et de l'équipe d'Angleterre. «J'ai joué au golf avec lui et je l'apprécie beaucoup. C'est aussi un bon golfeur», a-t-il tenu à rappeler en conférence de presse. À ses côtés, le président de la FIFA Gianni Infantino rigole.

Mais Donald Trump n'est pas venu parler que d'un de ses sports préférés. Il était également là pour discuter de football, le vrai. Et il n'a pas hésité à critiquer les choix tactiques de Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, lors de la demi-finale face à l'Argentine. Justement, à propos de son «ami» Harry Kane, le président américain a dit: «Ils ont peut-être commis une erreur en le faisant jouer en défense. Qu’est-ce que j’y connais en football? Ils ont pris l’avantage et ils ont pris leur meilleur joueur pour le mettre en défense. Il faut être un peu offensif, non? Qu’est-ce que j’y connais en coaching?» Suiveur, un peu, puisque Harry Kane ne s'est non plus jamais transformé en défenseur face à l'Albiceleste (1-2). Mais effectivement, l'Angleterre s'est écroulée en fin de match après avoir pourtant mené 1-0.

À côté de lui, Gianni Infantino approuvait et était parfois hilare après certaines boutades de Donald Trump. De là à imaginer le président américain prendre la place de Thomas Tuchel pour le match pour la 3e place, il y a un peu que nous ne franchirons pas.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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