Avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne, le président américain Donald Trump a pris la parole aux côtés de son homologue de la FIFA, Gianni Infantino. Il a notamment parlé de la demi-finale de l'Angleterre.

Blick Sport

Donald Trump adore rappeler qu'il a des amis dans la vie. Avant la finale entre l'Argentine et l'Espagne, le président américain a donc parlé de sa relation avec Harry Kane, l'attaquant du Bayern et de l'équipe d'Angleterre. «J'ai joué au golf avec lui et je l'apprécie beaucoup. C'est aussi un bon golfeur», a-t-il tenu à rappeler en conférence de presse. À ses côtés, le président de la FIFA Gianni Infantino rigole.

Mais Donald Trump n'est pas venu parler que d'un de ses sports préférés. Il était également là pour discuter de football, le vrai. Et il n'a pas hésité à critiquer les choix tactiques de Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, lors de la demi-finale face à l'Argentine. Justement, à propos de son «ami» Harry Kane, le président américain a dit: «Ils ont peut-être commis une erreur en le faisant jouer en défense. Qu’est-ce que j’y connais en football? Ils ont pris l’avantage et ils ont pris leur meilleur joueur pour le mettre en défense. Il faut être un peu offensif, non? Qu’est-ce que j’y connais en coaching?» Suiveur, un peu, puisque Harry Kane ne s'est non plus jamais transformé en défenseur face à l'Albiceleste (1-2). Mais effectivement, l'Angleterre s'est écroulée en fin de match après avoir pourtant mené 1-0.

À côté de lui, Gianni Infantino approuvait et était parfois hilare après certaines boutades de Donald Trump. De là à imaginer le président américain prendre la place de Thomas Tuchel pour le match pour la 3e place, il y a un peu que nous ne franchirons pas.