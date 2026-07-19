Alain Berset demande à la FIFA de renforcer l'intégrité du football après le Mondial 2026. Celui-ci a été marqué par des pressions politiques, des insultes racistes et la montée des paris sportifs.

Alain Berset exhorte la FIFA à protéger le football des pressions

Alain Berset exhorte la FIFA à protéger le football des pressions

ATS Agence télégraphique suisse

La FIFA devrait se lancer dans une «troisième mi-temps» et oeuvrer à protéger le football des pressions politiques et financières avant la prochaine coupe du monde. C'est ce qu'a écrit le Secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset.

Le cas Balogun

A quelques heures de la finale opposant l'Argentine à l'Espagne, l'ancien Conseiller fédéral souligne que le Mondial 2026 a soulevé «toute une série de questions», citant notamment la suspension par la FIFA du carton rouge infligé à l'Américain Folarin Balogun, sans explication et après intervention de Donald Trump.

«Une sanction a été suspendue au cours de la compétition, après qu'un chef d'État a appelé le président de la FIFA», relève Alain Berset, regrettant que «l'influence politique» s'exerce «désormais jusque sur le terrain».

Pour protéger le football des pressions politiques et financières, le Fribourgeois suggère à la FIFA de se lancer dans «une troisième mi-temps» en travaillant «d'urgence pour renforcer l'intégrité du sport», menacée selon lui par «l'argent et le pouvoir».

Racisme et paris sportifs

Outre «une sanction suspendue sous la pression», cette Coupe du monde 2026 a été marquée par la «remise en question» de l'autorité des arbitres, ajoute-t-il dans une déclaration transmise aux médias.

Il déplore également «des insultes racistes visant des joueurs, dont certaines ont été proférées par des personnalités élues» et «des paris sur chaque passe, chaque carton, chaque corner».

«On ne mise plus uniquement sur le résultat d'un match, mais aussi sur les actions qu'un joueur peut réaliser sans que cela influe sur le score. On gagne un pari en faisant perdre d'autres personnes. C'est la porte ouverte à la fraude», met en garde M. Berset.

Pour «un dialogue constructif»

«Cette Coupe du monde a ouvert la porte encore davantage. Pour la première fois, la FIFA compte parmi ses partenaires officiels une entreprise du secteur des marchés prédictifs, qui est présente jusque dans les stades», ajoute le secrétaire général de cette organisation qui compte 46 Etats membres et fait office de vigie des droits de l'homme sur le continent.

Alain Berset appelle la FIFA à «entamer dès ce soir un dialogue constructif, afin de préparer le cadre d'intégrité qui s'appliquera à la Coupe du monde en 2030».