L'Argentine vise un exploit historique ce dimanche en finale du Mondial 2026 face à l'Espagne. L'Alibceleste pourrait décrocher un quatrième trophée majeur consécutif après deux Copa América (2021 et 2024) et la Coupe du monde 2022.

AFP Agence France-Presse

L'Argentine, championne du monde sortante et double tenante du titre en Copa América, a l'occasion dimanche face à l'Espagne de réaliser un enchaînement inédit, en remportant quatre grands tournois consécutivement.

L'Albiceleste et la Roja sont les deux seules nations à avoir enchaîné une trilogie titre continental, titre mondial, titre continental. L'Espagne l'a réalisé entre 2008 et 2012. L'Argentine elle en est depuis 2021 à deux Copa América et au Mondial de 2022 au Qatar.

Pour la première fois de son histoire, la finale du Mondial 2026 oppose le champion d'Europe en titre au vainqueur de la Copa América.

Lionel Messi et ses coéquipiers, en cas de sacre au MetLife Stadium, égaleront aussi l'Italie et le Brésil, à ce jour les deux seules nations à avoir remporté deux Coupes du monde d'affilée (1934, 1938 pour l'Italie; 1958, 1962 pour le Brésil).

Les trilogies

Espagne: Euro 2008, Coupe du monde 2010, puis Euro 2012

Argentine: Copa América 2021, Coupe du monde 2022, puis Copa América 2024

Les doublés

Allemagne de l'Ouest (RFA): Euro 1972, puis Coupe du monde 1974

France: Coupe du monde 1998, puis Euro 2000

Brésil: Coupe du monde 2002, puis Copa América 2004