DE
FR

Quatre à la suite?
L'Argentine aux portes d'un enchaînement inédit

L'Argentine vise un exploit historique ce dimanche en finale du Mondial 2026 face à l'Espagne. L'Alibceleste pourrait décrocher un quatrième trophée majeur consécutif après deux Copa América (2021 et 2024) et la Coupe du monde 2022.
Publié: 16:15 heures
1/2
L'Argentine de Lionel Messi pourrait décrocher un quatrième trophée majeur de rang.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Argentine, championne du monde sortante et double tenante du titre en Copa América, a l'occasion dimanche face à l'Espagne de réaliser un enchaînement inédit, en remportant quatre grands tournois consécutivement.

L'Albiceleste et la Roja sont les deux seules nations à avoir enchaîné une trilogie titre continental, titre mondial, titre continental. L'Espagne l'a réalisé entre 2008 et 2012. L'Argentine elle en est depuis 2021 à deux Copa América et au Mondial de 2022 au Qatar.

À lire aussi
Aucune équipe n'a parcouru autant de kilomètres que l'Espagne au Mondial
Coupe du monde 2026
Un avantage pour l'Argentine?
Aucune équipe n'a parcouru autant de kilomètres que l'Espagne au Mondial
Tout ce qu'il faut savoir sur la finale Espagne - Argentine
Coupe du monde 2026
Trump sera-t-il présent?
Tout ce qu'il faut savoir sur la finale Espagne - Argentine

Pour la première fois de son histoire, la finale du Mondial 2026 oppose le champion d'Europe en titre au vainqueur de la Copa América.

Lionel Messi et ses coéquipiers, en cas de sacre au MetLife Stadium, égaleront aussi l'Italie et le Brésil, à ce jour les deux seules nations à avoir remporté deux Coupes du monde d'affilée (1934, 1938 pour l'Italie; 1958, 1962 pour le Brésil).

Les trilogies

Espagne: Euro 2008, Coupe du monde 2010, puis Euro 2012

Argentine: Copa América 2021, Coupe du monde 2022, puis Copa América 2024

Les doublés

Allemagne de l'Ouest (RFA): Euro 1972, puis Coupe du monde 1974

France: Coupe du monde 1998, puis Euro 2000

Brésil: Coupe du monde 2002, puis Copa América 2004

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Espagne
Espagne
Argentine
Argentine
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Espagne
      Espagne
      Argentine
      Argentine