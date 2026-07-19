L’Espagne, avec 16'000 km parcourus en avion, est l’équipe qui a le plus voyagé de cette Coupe du monde 2026. Dimanche, elle affrontera l’Argentine, qui part avec un avantage sur ce point.

Petar Djordjevic

Sur les 104 matches de cette Coupe du monde 2026, il n’en reste plus q'un. Ce dimanche, l’Espagne et l’Argentine se disputeront le titre mondial dans le New Jersey (21h, heure suisse).

Au moins dans un domaine, les Espagnols sont déjà champions du monde avant même le coup d’envoi. À l’issue du tournoi, ils auront parcouru plus de 16'000 kilomètres en avion. Du moins, si l’on se base sur le même schéma de déplacement que celui adopté par la Suisse.

Huit vols pour six matches

La Nati avait installé son camp de base à San Diego. Pour les trois matches de groupe, elle effectuait à chaque fois un aller-retour vers la ville hôte. À partir des huitièmes de finale, elle n’est en revanche plus revenue à San Diego entre les rencontres. Au total, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont parcouru plus de 10'000 kilomètres en avion, répartis sur huit vols pour six matches.

Les Espagnols ont, eux, pris l’avion à onze reprises en huit rencontres selon le même principe, ce qui en fait l’équipe ayant le plus voyagé pendant ce Mondial. Le contraste est frappant avec leur adversaire en finale. L’Argentine n’a parcouru qu’environ 9'200 kilomètres en avion. Installés à Kansas City, Lionel Messi et ses coéquipiers ont disputé tous leurs matches, à l’exception de la finale, dans le sud des États-Unis (Missouri, Texas, Géorgie et Floride).

Gros écarts entre les pays hôtes

Parmi les trois pays organisateurs, le Mexique est celui qui a le moins voyagé. À l’exception d’un match disputé à Guadalajara, El Tri a joué toutes ses rencontres au stade Azteca et n’a parcouru que 1'864 kilomètres en avion.

Les États-Unis ont, eux, disputé tous leurs matches sur la côte ouest, entre Los Angeles, Seattle et San Francisco, pour un total de 4'742 kilomètres.

Le Canada a en revanche été beaucoup moins épargné. Depuis son camp de base à Vancouver, il s’est d’abord rendu à Toronto, avant d’enchaîner avec Los Angeles puis Houston. Résultat: plus de 10'000 kilomètres parcourus en avion.

Les Tchèques se font avoir

Si l’on rapporte les déplacements au nombre de matches disputés, la République tchèque est l’équipe la plus pénalisée du tournoi. En appliquant le même schéma de voyage que celui de la Suisse, les Tchèques ont parcouru plus de 12'000 kilomètres en avion malgré une élimination dès la phase de groupes. Ils occupent ainsi la troisième place de ce classement peu enviable, derrière l’Espagne et l’Angleterre.