Tout ce qu'il faut savoir sur la finale Espagne - Argentine

La finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu dimanche. Retrouvez ici toutes les informations à savoir sur le grand rendez-vous de ce Mondial 2026.

Petar Djordjevic

Après la victoire 2-1 des Argentins face à l'Angleterre mercredi soir en demi-finale, une chose est sûre: le prochain champion du monde parlera espagnol. Quant à savoir quelle dialecte s'imposera, on le saura dimanche à partir de 21 heures en Suisse. Retrouvez ici tout ce qu'il faut savoir sur la finale de la Coupe du monde 2026:

Où se déroule la finale?

L’Argentine et l’Espagne s’affronteront au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans l’État du New Jersey. Pendant la Coupe du monde, l’enceinte porte toutefois le nom de New York / New Jersey Stadium. Le stade des équipes NFL des New York Giants et des New York Jets peut accueillir 82'500 spectateurs.

Y a-t-il encore des billets?

Jeudi, des billets étaient toujours disponibles. Il est donc possible d’assister à la finale au stade, à condition d’y mettre le prix. Le billet le moins cher proposé par la FIFA coûte l’équivalent de 5950 francs. Le plus cher dépasse actuellement les 26'000 francs. À titre de comparaison, les billets pour le match de la troisième place étaient bien plus abordables. Les premiers prix tournaient autour de 700 francs.

Combien de temps dure la finale?

Avec les pauses hydratation instaurées durant cette Coupe du monde 2026, un match dure désormais souvent au moins 115 minutes, mi-temps comprise. À cela peuvent s’ajouter une prolongation et une éventuelle séance de tirs au but. Selon plusieurs médias, la pause de la mi-temps pourrait également être prolongée jusqu’à 30 minutes afin d’accueillir un spectacle. La durée totale pourrait ainsi dépasser les trois heures. Sur la base du billet le moins cher actuellement disponible, cela représenterait au minimum 33 francs par minute passée dans le stade.

Que se passera-t-il à la mi-temps?

Le Super Bowl est notamment célèbre pour son spectacle de la mi-temps, avec des artistes comme Rihanna, Dr. Dre ou Lady Gaga. La finale de la Coupe du monde devrait, elle aussi, proposer un show d’envergure. Shakira, Madonna, Justin Bieber, le groupe sud-coréen BTS ainsi que Burna Boy sont annoncés. On ignore encore si le format sera réellement comparable à celui du Super Bowl. La FIFA ne s’est pas exprimée sur le sujet. Une chose est toutefois certaine: selon les Lois du jeu, la mi-temps ne peut normalement pas dépasser 15 minutes. Toute modification relève de la responsabilité de l’arbitre.

Qui est favori?

L’Argentine et l’Espagne ne se sont affrontées qu’une seule fois en Coupe du monde. C’était en 1966, et les Sud-Américains s’étaient imposés 2-1 en phase de groupes. Les treize autres confrontations entre les deux nations étaient des matches amicaux. Le bilan est parfaitement équilibré: six victoires de chaque côté et deux matches nuls. Seule la différence de buts penche légèrement en faveur de l’Espagne (19-18). Le 27 mars dernier, les deux équipes auraient dû s’affronter lors de la Finalissima, qui oppose les champions d’Europe et d’Amérique du Sud. Prévue au Qatar, la rencontre avait finalement été annulée en raison du conflit avec l’Iran.

Dois-je prendre congé lundi?

S'il y a effectivement un spectacle à la mi-temps et que le match se décide aux tirs au but, la soirée pourrait se prolonger. Dans son programme TV, RTS 2 prévoit que la retransmission se terminera dimanche soir à 23h55.

Donald Trump sera-t-il présent?

Le président américain Donald Trump est déjà intervenu une fois durant cette Coupe du monde, provoquant une polémique après que la FIFA a levé la suspension du joueur américain Folarin Balogun. Sur les 103 matches disputés jusqu’à présent, Donald Trump n’a assisté à aucune rencontre depuis les tribunes, pas même à celles des États-Unis. Il souhaite toutefois être présent pour la finale et remettre le trophée aux nouveaux champions du monde.