La surprise Melvin Mastil d'entrée face à la Suisse?

L'Algérie a un problème de gardien de but, les deux portiers essayés dans cette Coupe du monde n'ayant pas donné satisfaction jusqu'ici. Alors, Vladimir Petkovic lancera-t-il le gardien du Stade Nyonnais face à la Nati en seizièmes de finale?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vladimir Petkovic a répondu par le très fameux «J'ai trois très bons gardiens» à la question d'un journaliste algérien lui demandant qui il allait aligner face à la Nati, jeudi à Vancouver, en seizième de finale de la Coupe du monde (5h en Suisse vendredi). Pas question pour le sélectionneur d'en dire plus, mais la question passionne -et divise- le football algérien, car il faut bien dire que les deux premiers essayés jusque-là dans cette Coupe du monde n'ont pas été convaincants, loin de là.

Luca Zidane insuffisant

Luca Zidane s'est en effet montré catastrophique face à l'Argentine (0-3), encaissant trois buts lors du premier match, dont deux qu'un gardien moyen aurait empêché très facilement. Sous les yeux de son père, le gardien de Grenade a complètement dégoupillé, signant probablement la plus mauvaise prestation d'un gardien lors des 80 premiers matches de ce Mondial.

Vladimir Petkovic a cependant décidé de le titulariser face à la Jordanie lors du deuxième match et il n'a rien a eu à faire, mais a tout de même réussi à encaisser un nouveau but (2-1). Alors, la sanction est tombée: exit Luca Zidane face à l'Autriche!

Les deux premiers gardiens des Fennecs ont sombré

Le problème est que son remplaçant, Oussama Benbot, n'a pas été à la hauteur non plus, encaissant trois buts dans un match qui était destiné à se finir à 0-0 et qui s'est conclu sur un spectaculaire 3-3.

Alors, que doit faire Vladimir Petkovic? Miser sur son troisième gardien, Melvin Mastil? L'histoire serait folle, puisque le gardien de 26 ans évolue au Stade Nyonnais, en Challenge League suisse, où il était prêté par le Lausanne-Sport. Il vient d'ailleurs d'être élu meilleur gardien du championnat au gala de la SAFP.

Le gardien de Nyon qui élimine la Nati?

L'ironie pourrait être la suivante: la Nati pourrait se retrouver éliminée par le meilleur gardien de sa deuxième division alors même qu'elle n'a pas sélectionné le meilleur de la première, Anthony Racioppi... On n'en est pas encore là, bien sûr, et les journalistes algériens penchent dans leur immense majorité pour une titularisation de Luca Zidane face à la Nati, mais qui sait? Melvin Mastil pourrait se retrouver face au match de sa vie.

Murat Yakin, lui, a évacué la question en conférence de presse et a juste espéré une chose: que son équipe soit efficace, quel que soit le gardien face. «Nous devons éviter de faire en sorte que le gardien adverse soit l'homme du match, comme cela a été le cas face au Qatar...», a relevé le sélectionneur suisse.