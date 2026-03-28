Le gardien du Stade Nyonnais a honoré sa première cape avec l’équipe nationale d’Algérie face au Guatemala. Une belle surprise pour celui qui est passé, en une semaine, du stade de Colovray au mythique stade Luigi Ferraris de Gênes.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'Algérie, avait annoncé en conférence de presse vouloir tester plusieurs gardiens lors du dernier rassemblement de son équipe avant juin, qui se déroule actuellement dans le nord de l'Italie. Une porte entrouverte à une première cape pour Melvin Mastil, gardien du Stade Nyonnais convoqué pour la première fois avec les Fennecs.

De Colovray au mythique Marassi

«Dans le football, tout peut aller très vite», nous avait déclaré Melvin Mastil juste après l’annonce de sa convocation avec l’Algérie. Tout s’est encore accéléré à la veille du premier match du rassemblement, face au Guatemala: «J'ai appris que j'allais être titularisé le jour d'avant. J'étais un peu surpris», raconte le portier de 26 ans. Son coach, Vladimir Petkovic, avait la volonté de «donner le plus de minutes possibles aux nouveaux», ce afin «qu'ils puissent s'adapter le mieux au groupe».

Une titularisation surprise accompagnée «d’un peu de pression». Une semaine avant, Melvin Mastil affrontait Rapperswil avec le Stade Nyonnais en Challenge League. Le tout devant 409 spectateurs au stade de Colovray. Vendredi, il était titulaire dans le mythique stade Luigi Ferraris ou «Marassi» (nom du quartier) – 33'000 places (de très loin pas toutes occupées) – antre de la Sampdoria et du Genoa.

Les conseils de Riyad Mahrez

Ce aux côtés de joueurs comme Ramy Bensabaïni (Borussia Dortmund), Amine Gouiri (Olympique de Marseille) ou Riyad Mahrez (Al-Ahli), capitaine et légende de la sélection algérienne. «C’est incroyable, parce que je rêvais de l’équipe nationale depuis petit, lance le natif de Thônon-les-Bains. Et c’est une énorme fierté de me dire que je côtoie des joueurs de ce calibre-là. C’est parfois difficile à réaliser, mais je fais maintenant partie de l’équipe.»

Au moment des hymnes nationaux, Melvin Mastil se trouvait d'ailleurs – en qualité de gardien – juste à côté de Riyad Mahrez (113 sélections). «Il m’a encore donné des conseils juste avant qu’on rentre sur la pelouse. Il m’a dit de rester moi-même, de jouer mon jeu, comme je fais en club, sans en faire trop», raconte le gardien du Stade Nyonnais.

Melvin Mastil n'a vraiment pas eu besoin d'en faire trop (quelques arrêts faciles) face à une très modeste sélection guatémaltèque. Score final: 7-0 et blanchissage pour une première sélection. «C'était une rencontre idéale pour faire mes débuts. J'ai fait en sorte d'être le plus performant possible», résume simplement le jeune homme, qui a grandi sur la Côte. «Il n'a pas encaissé de but, c'est donc une bonne performance», a simplement déclaré le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic après la partie.

Vers la Coupe du monde 2026?

Après cette première, Melvin Mastil semble être en ballotage favorable pour participer à la prochaine Coupe du monde, en juin, avec l'équipe d'Algérie. D'autant que Vladimir Petkovic a d'ores et déjà annoncé vouloir partir avec quatre gardiens dans sa liste des 26.

«Honnêtement, je ne sais pas si je suis dans les plans, coupe Melvin Mastil. J’ai pris ça comme une opportunité de montrer ce que je valais. Le sélectionneur fera ses choix pour la suite.» À commencer par le match de mardi prochain face à l'Uruguay, à Turin.