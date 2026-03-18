Le gardien du Stade Nyonnais vient d’être sélectionné avec l’équipe nationale d’Algérie. Melvin Mastil prendra part au rassemblement de mars, durant lequel les Fennecs joueront deux matches en Italie.

Thomas Freiburghaus

Mercredi soir, 21h. En direct sur El Heddaf TV, chaîne privée algérienne, Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’équipe d’Algérie, dévoile sa liste pour le rassemblement de fin mars. Au moment d’annoncer le nom des quatre gardiens retenus, l’ancien homme fort de la Nati, lunette de vue sur le nez, nomme «Melvin Mastil», portier du Stade Nyonnais.

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Au bout du fil, quelques minutes après l’annonce, Melvin Mastil ne cache pas son immense bonheur: «Vamoooos. C’est quelque chose, c’est une énorme fierté. Que ça devienne réalité, un rassemblement avec l’équipe nationale, c’est fou!»

Du FC Echichens à l'équipe nationale d'Algérie

Le natif de Thonon-les-Bains, de l’autre côté du Léman, trouve ses racines algériennes, du côté maternel. «C’est dans mes gênes. J’ai vécu l’Algérie par mon grand-père, par ma mère. C’est un pays avec lequel j’ai une attache particulière et c’est une fierté énorme de pouvoir représenter ce pays qui coule dans mes veines», détaille Melvin Mastil.

Une folle récompense pour ce gardien de but évoluant depuis l’été 2024 au Stade Nyonnais (prêté par le Lausanne-Sport), pensionnaire de Challenge League. «Dans le football, tout peut aller très vite, dans les deux sens. Aujourd'hui, ça va dans le bon sens pour moi», se réjouit le portier de 26 ans.

Passé sous les radars, Melvin Mastil a commencé au FC Echichens, avant de gravir les échelons, passant par Azzurri Lausanne, Échallens Région, puis de signer au Lausanne-Sport, avec qui il a récemment prolongé jusqu’en 2029. «Je ne m’y attendais pas, au début de la saison», avoue-t-il.

Face à l'Uruguay à Turin

Pourtant, les contacts avec la fédération algérienne de football datent depuis l’an dernier. Sa jolie performance en Coupe de Suisse lors de l’exploit nyonnais face au FC Zurich a permis de matérialiser cela. «J’étais même en contact pour la dernière CAN, mais je n’avais pas encore pu faire toutes les démarches administratives pour le passeport», raconte Melvin Mastil. Depuis janvier, des contacts réguliers laissaient espérer un appel pour le rassemblement de mars. Un peu après 21h, mercredi soir, il pouvait savourer.

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L’Algérie affrontera le Guatemala, le vendredi 27 mars à Gênes, et l’Uruguay, le mardi 31 mars à Turin. «J’y vais pour prendre un maximum d’expérience en un temps limité et apprendre aux côtés de joueurs qui ont déjà tout gagné, lance Melvin Mastil. Et même sil y a une petite appréhension, que je me lance dans l’inconnu, j’y vais pour kiffer ma première.»

Un premier rassemblement que Blick suivra avec attention depuis le nord de l’Italie.