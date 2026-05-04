Le (probable?) futur gardien titulaire du Lausanne-Sport a été élu meilleur portier de Challenge League ce lundi soir. Il figure dans une équipe-type très francophone, avec tous les clubs romands représentés, sauf Etoile Carouge.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il ne manquait que Cleilton itaitinga sur scène pour que le football romand soit parfaitement représenté ce lundi soir au Kultur & Kongresshaus d'Aarau, mais l'attaquant brésilien d'Etoile Carouge n'a pas eu cet honneur. Et le club stellien a été le seul romand à n'avoir aucun joueur dans l'équipe-type de Challenge League, ce dont il se remettra très bien, lui qui vient d'assurer son maintien. Il y a des priorités dans la vie, mais le Brésilien aurait sans doute mérité de figurer quelque part dans ce onze, lui qui a marqué lors de six matches consécutifs justement quand les votes se faisaient, entre décembre et février. Ce sera pour l'année prochaine, peut-être.

Le Xamaxien Shkelqim Demhasaj en pointe

Si Etoile Carouge repart les mains vide de cette soirée de gala de la Swiss Association of Football Players (SAFP), ce n'est pas le cas des autres clubs romands de Challenge League. Xamax place Shkelqim Demhasaj en pointe, une récompense logique pour le meilleur buteur du championnat (20 buts), le SLO a vu le très doué Keasse Bah monter sur scène (Issa Kaloga l'aurait mérité aussi sans doute), tandis qu'Anthony Sauthier représentait Yverdon Sport en défense.

Et Nyon, avant-dernier de Challenge League, a placé son gardien Melvin Mastil, ce qui dit beaucoup de la qualité individuelle du nouvel international algérien. Pour rappel, ce sont les joueurs eux-mêmes qui votent et non pas les journalistes ou experts.

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Le gardien de 26 ans, qui appartient au Lausanne-Sport, vient en effet de faire ses débuts avec les Fennecs et peut toujours ambitionner de participer à la Coupe du monde. S'il n'a pas encore retrouvé le chemin des terrains, sa rééducation se passe bien et, ce lundi, il est monté sur scène sans aucune gêne apparente pour recevoir son trophée.

L'été s'annonce agité pour le gardien, qui pourrait donc s'envoler pour la Coupe du monde et pourrait, le conditionnel est encore de mise, devenir le portier titulaire du Lausanne-Sport en Super League. Le contrat de Karlo Letica n'a pas encore été prolongé, contrairement à celui de Florent Mollet, qui était le seul autre joueur du contingent en fin de bail cet été (hors prêts, bien évidemment) et tous les signaux indiquent un départ du portier croate une fois le championnat terminé. La logique voudrait que Melvin Mastil succède au géant des Balkans, mais rien n'est officiel et le Lausanne-Sport attendra sans doute de savoir qui est son entraîneur et quelles sont ses intentions avant de prendre une décision définitive.

Premier à monter sur scène ce lundi, Melvin Mastil a donc été vite rejoint par plusieurs joueurs de clubs romands et d'autres francophones, dont Nassim Zoukit, auteur d'une très belle saison à mi-terrain avec Aarau, et Elias Filet, le buteur en série français de ce même club argovien. Le trophée du meilleur joueur a lui été remis, comme l'année dernière, à Valon Fazliu, l'homme trop fort pour la Challenge League et pas assez pour la Super League.

Golden eleven Challenge League

Gardien: Melvin Mastil (Nyon)

Défenseurs: Liridon Berisha (Vaduz), Serge Müller (Aarau), Anthony Sauthier (Yverdon)

Milieux: Ronaldo Dantas Fernandes (Vaduz), Valon Fazliu (Aarau), Stephan Seiler (Vaduz), Nassim Zoukit (Aarau)

Attaquants: Keasse Bah (SLO), Shkelqim Demashaj (Xamax), Elias Filet (Aarau)

Meilleur joueur: Valon Fazliu