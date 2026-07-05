Ardon Jashari s'attend à un gros combat face à la Colombie mardi à Vancouver et ne veut pas désigner de favori avant le match. Le milieu de terrain de la Nati espère que ses coéquipiers et lui sauront résister à la pression du public et des joueurs adverses.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bonne nouvelle pour la Nati! Les deux blessés Michel Aebischer et Luca Jaquez se sont entraînés individuellement ce dimanche à Vancouver, où la Suisse prépare son huitième de finale face à la Colombie. Seront-ils disponibles mardi? Rien n'est sûr, mais, au moins, ils ont pu reprendre la course et le jeu avec ballon.

Alors qu'une certaine euphorie commence à s'emparer du pays depuis le succès contre l'Algérie en seizièmes, la Nati n'y est pas insensible. «C'est beau de voir le nombre de gens dehors à 5h du matin, la manière dont nous sommes soutenus», s'est réjoui Ardon Jashari, présent face aux médias avant la séance d'entraînement. L'horaire de mardi sera plus accessible (coup d'envoi à 22h en Suisse), ce qui veut aussi dire que la Nati retrouvera un coup d'envoi plus tôt dans la journée (13h à Vancouver), comme lors de ses trois premiers matches (12h à chaque fois).

Pas de frustration, de la déception

Si Ardon Jashari ne joue que très peu dans ce tournoi, et que Granit Xhaka et Remo Freuler jouent chaque minute de chaque rencontre à mi-terrain, il assure ne pas ressentir de frustration. «Je suis un peu déçu, bien sûr. Chaque joueur veut jouer plus, mais l'entraîneur fait ses choix. Je m'entraîne bien et me tiens prêt», assure-t-il. Trouve-t-il le temps long parfois? «Non, pas du tout. Bien sûr, cela fait cinq ou six semaines que nous sommes ensemble. C'est évident qu'il y a des moments où on aimerait être à la maison, passer du temps en famille. C'est humain. Mais c'est surtout un privilège d'être là, on doit en profiter. Et je le fais.»

La Suisse affrontera donc la Colombie mardi à Vancouver et Ardon Jashari s'attend au «match le plus difficile du tournoi, ce qui est logique. On arrive en huitièmes, à partir de maintenant, tout ce qui vient va être plus compliqué à affronter.» La montée en puissance a été réelle dans le tournoi: Qatar, Bosnie, Canada, Algérie. Et le seul match que la Suisse n'a pas gagné jusqu'ici était le plus simple sur le papier, le premier face au Qatar...

«Les équipes sud-américaines jouent avec les émotions»

«Ce mardi, ce sera physique et intense. Il y aura des duels plus durs que ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui», estime Ardon Jashari, lequel pense que ce sera du 50-50 sur le papier. «Il n'y a pas de favori, à mon avis.». Par contre, il faudra que la Suisse garde son calme quoiqu'il arrive. «Les équipes sud-américaines jouent avec les émotions, on le sait. Ce n'est pas une première pour nous. Nous avons assez de joueurs d'expérience pour gérer cet aspect. Ce sera chaud sur le terrain, mais aussi en tribunes. On sait qu'ils vont mettre beaucoup d'ambiance.» Et sans doute un peu de pression aussi, ce dont les joueurs de la Nati sont visiblement conscients.

S la Suisse passe l'obstacle colombien, ce qui n'a évidemment rien de garanti (et de très loin), la suite du programme est déjà connue: l'Argentine ou l'Egypte. Sportivement, les Pharaons semblent plus accessibles que les champions du monde en titre, mais Ardon Jashari a déjà le regard tourné vers un certain Lionel Messi. «Ce serait un rêve de jouer contre lui, je l'admire beaucoup», a-t-il révélé ce dimanche. «D'habitude, je ne demande jamais un maillot à un joueur, mais là, je crois que je devrais faire une exception pour une fois», a-t-il souri.

Lui aussi présent face aux médias ce dimanche, Ruben Vargas est allé dans le même sens que son jeune coéquipier. «Mardi, on doit être prêts à tout. Que ce soit le jeu physique, du trash-talking, de l'intensité... Cela ne doit en aucun cas être une surprise pour nous!», assure celui qui parle parfaitement l'espagnol et pourra donc tout comprendre des éventuelles amabilités qui pourraient lui être chuchotées à l'oreille (sans se cacher la bouche avec les mains, bien sûr). «Je me réjouis de ce match, on va être prêts à surmonter cette épreuve et à tout faire pour gagner, je n'en ai aucun doute.»