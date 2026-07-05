Qualifiée pour les 8es de finale après sa victoire sur l'Algérie, la Suisse défie la Colombie pour une place en quarts. Coup d'envoi mardi 7 juillet à 22h00 sur RTS 2, à Vancouver. Heure, chaîne, streaming et enjeu: tout pour suivre le match de la Nati.

Suisse - Colombie: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 8e de finale?

Suisse - Colombie: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 8e de finale?

Blick Sport

Suisse - Colombie: à quelle heure?

Le 8e de finale entre la Suisse et la Colombie est programmé le mardi 7 juillet 2026 à 22h00 (heure suisse), soit 13h00 sur place. La rencontre se joue au BC Place de Vancouver, où la Nati a déjà disputé son 16e de finale contre l'Algérie.

Sur quelle chaîne voir Suisse - Colombie?

Le match est diffusé en clair sur RTS 2, comme l'ensemble des matches de l'équipe de Suisse lors de ce Mondial.

Où suivre le match en streaming?

La rencontre est à voir gratuitement sur Play RTS, sur ordinateur, smartphone et tablette. Le direct commenté est également à suivre sur Blick.

Une place en quarts en jeu

En cas de victoire, la Suisse rejoindrait les quarts de finale, son objectif affiché. Pour y parvenir, elle devra confirmer le sérieux montré au tour précédent, quand elle a dominé l'Algérie de Vladimir Petkovic (2-0).

Comment la Suisse est arrivée là

Première du groupe B et invaincue au premier tour - un nul contre le Qatar (1-1), puis des victoires sur la Bosnie-Herzégovine (4-1) et le pays hôte canadien (2-1) -, la Suisse a écarté l'Algérie (2-0) en 16e de finale, grâce à des buts de Breel Embolo et Dan Ndoye.

La Colombie, un outsider sérieux

La Colombie s'est qualifiée en battant le Ghana (1-0), sur un but de Jhon Arias. Impressionnants durant la phase de groupes, les Cafeteros sont considérés comme l'un des outsiders de ce Mondial. Ils atteignent les 8es de finale pour la quatrième fois de leur histoire.

Un horaire bien plus clément

Après un 16e de finale disputé à 5h00 du matin, la Nati retrouve un créneau nettement plus confortable pour ses supporters: 22h00, en prime time. En restant à Vancouver, la Suisse évite en plus tout déplacement dans un tournoi éclaté sur trois pays et quatre fuseaux horaires.