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Suisse - Colombie: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 8e de finale?

Qualifiée pour les 8es de finale après sa victoire sur l'Algérie, la Suisse défie la Colombie pour une place en quarts. Coup d'envoi mardi 7 juillet à 22h00 sur RTS 2, à Vancouver. Heure, chaîne, streaming et enjeu: tout pour suivre le match de la Nati.
Publié: 03:01 heures
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Suisse - Colombie: à quelle heure?

Le 8e de finale entre la Suisse et la Colombie est programmé le mardi 7 juillet 2026 à 22h00 (heure suisse), soit 13h00 sur place. La rencontre se joue au BC Place de Vancouver, où la Nati a déjà disputé son 16e de finale contre l'Algérie.

Sur quelle chaîne voir Suisse - Colombie?

Le match est diffusé en clair sur RTS 2, comme l'ensemble des matches de l'équipe de Suisse lors de ce Mondial.

Où suivre le match en streaming?

La rencontre est à voir gratuitement sur Play RTS, sur ordinateur, smartphone et tablette. Le direct commenté est également à suivre sur Blick.

Une place en quarts en jeu

En cas de victoire, la Suisse rejoindrait les quarts de finale, son objectif affiché. Pour y parvenir, elle devra confirmer le sérieux montré au tour précédent, quand elle a dominé l'Algérie de Vladimir Petkovic (2-0).

Comment la Suisse est arrivée là

Première du groupe B et invaincue au premier tour - un nul contre le Qatar (1-1), puis des victoires sur la Bosnie-Herzégovine (4-1) et le pays hôte canadien (2-1) -, la Suisse a écarté l'Algérie (2-0) en 16e de finale, grâce à des buts de Breel Embolo et Dan Ndoye.

La Colombie, un outsider sérieux

La Colombie s'est qualifiée en battant le Ghana (1-0), sur un but de Jhon Arias. Impressionnants durant la phase de groupes, les Cafeteros sont considérés comme l'un des outsiders de ce Mondial. Ils atteignent les 8es de finale pour la quatrième fois de leur histoire.

Un horaire bien plus clément

Après un 16e de finale disputé à 5h00 du matin, la Nati retrouve un créneau nettement plus confortable pour ses supporters: 22h00, en prime time. En restant à Vancouver, la Suisse évite en plus tout déplacement dans un tournoi éclaté sur trois pays et quatre fuseaux horaires.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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