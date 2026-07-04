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Les stars de la Nati ont fait la fête en famille à Vancouver

La Nati écrit l'histoire à Vancouver en battant l'Algérie, la première victoire de la Suisse dans un match à élimination directe en Coupe du monde depuis 1938! Les joueurs partagent cette victoire avec leurs proches avant d'affronter la Colombie mardi.
Publié: il y a 59 minutes
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Granit Xhaka se réjouit avec sa plus jeune fille, Neyana, de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Photo: TOTO MARTI
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Lucas Werder et Toto Marti

En décrochant leur premier succès dans un match à élimination directe depuis 1938, les internationaux suisses se sont offert un magnifique cadeau. À eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à leurs proches. Grâce à cette qualification, les familles des joueurs ont pu passer la journée de vendredi à Vancouver avec eux, sans avoir à se soucier de nouveaux déplacements.

Depuis la victoire contre le Canada lors du dernier match de groupe, un scénario idéal se dessinait: en cas de qualification contre l'Algérie, les proches des internationaux pourraient rester jusqu'à deux semaines à Vancouver. Si la délégation suisse est brièvement retournée à son camp de base de San Diego, en Californie, de nombreux membres des familles et amis des joueurs ont, eux, choisi de rester dans la métropole canadienne.

Des retrouvailles pleines d'émotion

Après avoir affronté le Canada en phase de groupes puis l'Algérie en seizièmes de finale, la Suisse disputera également son huitième de finale face à la Colombie au BC Place. Pour la troisième fois consécutive, la Nati évoluera officiellement «à l'extérieur», mais elle pourra une nouvelle fois compter sur le soutien de ses plus fidèles supporters.

Les scènes observées au coup de sifflet final contre l'Algérie en disent long. Manuel Akanji est allé chercher un baiser de son épouse Mélanie dans les tribunes. Christian Fassnacht a enlacé sa petite fille, tandis que Remo Freuler a retrouvé sa compagne Kiki dans une chaleureuse étreinte. La famille du milieu de terrain a profité des derniers jours pour découvrir Vancouver.

Cap sur les quarts... ou les vacances?

Gregor Kobel avait lui aussi toutes les raisons d'afficher un large sourire. En plus d'avoir signé son premier match sans encaisser de but lors de sa cinquième apparition en Coupe du monde, le gardien a pu partager une pizza avec sa petite fille après la rencontre, entre grimaces et éclats de rire.

Granit Xhaka savourait également l'instant. Le capitaine suisse, qui venait de fêter sa 150e sélection, a prolongé la soirée avec son épouse et sa plus jeune fille dans les tribunes après la qualification.

Mardi, face à la Colombie, l'enjeu sera aussi familial. Une victoire offrirait aux proches quelques jours supplémentaires en Amérique du Nord et un voyage vers Kansas City pour un éventuel quart de finale. Une élimination, en revanche, marquerait le début des vacances.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
0:1
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
1:0
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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