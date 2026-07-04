La Nati écrit l'histoire à Vancouver en battant l'Algérie, la première victoire de la Suisse dans un match à élimination directe en Coupe du monde depuis 1938! Les joueurs partagent cette victoire avec leurs proches avant d'affronter la Colombie mardi.

Les stars de la Nati ont fait la fête en famille à Vancouver

Les stars de la Nati ont fait la fête en famille à Vancouver

Lucas Werder et Toto Marti

En décrochant leur premier succès dans un match à élimination directe depuis 1938, les internationaux suisses se sont offert un magnifique cadeau. À eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à leurs proches. Grâce à cette qualification, les familles des joueurs ont pu passer la journée de vendredi à Vancouver avec eux, sans avoir à se soucier de nouveaux déplacements.

Depuis la victoire contre le Canada lors du dernier match de groupe, un scénario idéal se dessinait: en cas de qualification contre l'Algérie, les proches des internationaux pourraient rester jusqu'à deux semaines à Vancouver. Si la délégation suisse est brièvement retournée à son camp de base de San Diego, en Californie, de nombreux membres des familles et amis des joueurs ont, eux, choisi de rester dans la métropole canadienne.

Des retrouvailles pleines d'émotion

Après avoir affronté le Canada en phase de groupes puis l'Algérie en seizièmes de finale, la Suisse disputera également son huitième de finale face à la Colombie au BC Place. Pour la troisième fois consécutive, la Nati évoluera officiellement «à l'extérieur», mais elle pourra une nouvelle fois compter sur le soutien de ses plus fidèles supporters.

Les scènes observées au coup de sifflet final contre l'Algérie en disent long. Manuel Akanji est allé chercher un baiser de son épouse Mélanie dans les tribunes. Christian Fassnacht a enlacé sa petite fille, tandis que Remo Freuler a retrouvé sa compagne Kiki dans une chaleureuse étreinte. La famille du milieu de terrain a profité des derniers jours pour découvrir Vancouver.

Cap sur les quarts... ou les vacances?

Gregor Kobel avait lui aussi toutes les raisons d'afficher un large sourire. En plus d'avoir signé son premier match sans encaisser de but lors de sa cinquième apparition en Coupe du monde, le gardien a pu partager une pizza avec sa petite fille après la rencontre, entre grimaces et éclats de rire.

Granit Xhaka savourait également l'instant. Le capitaine suisse, qui venait de fêter sa 150e sélection, a prolongé la soirée avec son épouse et sa plus jeune fille dans les tribunes après la qualification.

Mardi, face à la Colombie, l'enjeu sera aussi familial. Une victoire offrirait aux proches quelques jours supplémentaires en Amérique du Nord et un voyage vers Kansas City pour un éventuel quart de finale. Une élimination, en revanche, marquerait le début des vacances.