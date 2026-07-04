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Trop juste pour la Colombie?
Deux joueurs blessés en équipe de Suisse

Coup dur pour l'équipe de Suisse: deux joueurs sont annoncés blessés à trois jours d'affronter la Colombie, mardi à Vancouver. Michel Aebischer et Luca Jaquez seront-ils rétablis?
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Michel Aebischer est sur le flanc.
Photo: TOTO MARTI
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ATS Agence télégraphique suisse

Michel Aebischer a rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie de l'équipe de Suisse, à la Coupe du monde. Les deux hommes souffrent d'une blessure musculaire et ne se sont pas entraînés samedi à Vancouver.

Luca Jaquez est blessé depuis plusieurs jours et n'a pas pu participer au 16e de finale contre l'Algérie jeudi (2-0). Le défenseur lucernois avait disputé l'intégralité du précédent match face au Canada au poste de latéral droit.

Michel Aebischer a quant à lui perdu sa place de titulaire après avoir commencé les deux premiers matches du Mondial. Le milieu de terrain fribourgeois est entré en jeu à la 87e contre les Algériens et semble s'être blessé durant cette fin de match.

L'ASF n'a pas précisé la durée de leur indisponibilité.

Denis Zakaria est bel et bien là

En revanche, Denis Zakaria était bien présent pour la reprise au National Soccer Development Centre, le centre d'entraînement des Vancouver Whitecaps (MLS). Le Genevois avait dû quitter la pelouse jeudi en raison de crampes.

Avant cet entraînement, l'équipe de Suisse a reçu la visite de Guy Parmelin, qui a assisté au 16e de finale jeudi soir à Vancouver. Le président de la Confédération s'est notamment entretenu avec quatre joueurs de la sélection: Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo et Johan Manzambi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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