James Rodriguez ou l'itinéraire gâché d'un ex-enfant prodige

À 34 ans, James Rodriguez revient sur le devant de la scène pour sa troisième Coupe du monde. L'ancien prodige colombien espère retrouver la forme de son fabuleux Mondial 2014 au Brésil.

AFP Agence France-Presse

Révélé lors du Mondial brésilien en 2014, le Colombien James Rodriguez, joueur talentueux à la gueule d'ange, promis à un immense avenir mais qui n'a jamais confirmé, retrouve à 34 ans le tournoi planétaire face à l'Ouzbékistan mercredi, pour tenter de briller une dernière fois.

Une troisième Coupe du monde

Il avait tout pour lui. Meilleur buteur de la Coupe du monde au Brésil à 23 ans en 2014 avec six buts, dont une reprise de volée mémorable face à l'Uruguay, et désigné comme un futur crack... Sa voie semblait toute tracée. Pourtant, son destin n'a pas été celui que beaucoup lui prédisaient, laissant un goût amer à ses supporters.

Ce joueur vainqueur de la Ligue Europa avec Porto en 2011 et vice-champion de France à l'AS Monaco juste avant son éclosion au monde n'a jamais su confirmer, que ce soit au Real Madrid avec sa constellation de stars où il est arrivé dans la foulée de son Mondial brésilien, ou au Bayern Munich ensuite.

Des échecs qui l'ont entraîné dans une itinérance en clubs symptomatique d'un joueur en errance. Multipliant les destinations depuis plusieurs années, il est passé par l'Angleterre, le Qatar, l'Espagne ou encore la Grèce pour atterrir cette saison à Minneapolis United.

Un signe sans doute pour celui qui va disputer aux États-Unis sa troisième Coupe du monde avec la Colombie (2014, 2018), ce que seuls Carlos Valderrama et Freddy Rincon sont parvenus à faire avant lui. S'il dispute deux rencontres lors de ce Mondial, il égalera ainsi le nombre d'apparitions de ces deux monstres du football colombien (10).

Carrière en déclin

«Je suis heureux, c'est un rêve qui se réalise, le temps passe et je garde ce sourire», a assuré James Rodriguez aux médias à son arrivée à Guadalajara, où l'équipe nationale a installé son camp de base pour le premier tour. Mais son sourire n'effacera pas les regrets qui accompagneront l'évocation de sa carrière, que certains rêvaient en grand pour lui. Difficile d'ailleurs d'isoler des raisons particulières pour expliquer ces échecs répétés, entre mélange de pépins physiques, de blessures et d'entraîneurs peu convaincus.

Sa première saison au Real Madrid en 2014-2015, où il endosse le No 10, n'est pas déshonorante avec 17 buts marqués. Mais dès la saison suivante, Rafael Benitez le relègue sur le banc, une pratique que va poursuivre Zinédine Zidane aux manettes d'un Real qui pullule de stars. Le prêt au Bayern Munich en 2017 va confirmer que James est plutôt l'homme des premières saisons, moins celui des deuxièmes.

Ses rares coups d'éclat entretiennent bien plus le sentiment d'un joueur irrégulier que celui d'une pépite capable de faire la différence. Son retour au Real en 2020, une saison complètement hors sujet, sonnera le glas d'une carrière déjà sur le déclin, quelques années seulement après avoir débuté.

La confiance de son sélectionneur

Paradoxalement, cette instabilité avec six clubs différents en six ans, et plusieurs parenthèses en sélection sous l'ère Reinaldo Rueda, n'ont pas entamé la confiance du sélectionneur Nestor Lorenzo, qui croit toujours en lui.

«Il y a des joueurs qui apportent plus en 20 minutes que d'autres en un match entier», dit de lui le sélectionneur, cité par la FIFA. Sous la houlette de Lorenzo, et avec James comme titulaire, la Colombie a d'ailleurs repris des couleurs en atteignant la finale de la Copa America en 2024.

Ce Mondial est l'occasion pour le natif de Cucuta de démontrer une nouvelle fois que son talent n'a pas totalement disparu.