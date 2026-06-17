DE
FR

Révélé au Mondial 2014
James Rodriguez ou l'itinéraire gâché d'un ex-enfant prodige

À 34 ans, James Rodriguez revient sur le devant de la scène pour sa troisième Coupe du monde. L'ancien prodige colombien espère retrouver la forme de son fabuleux Mondial 2014 au Brésil.
Publié: il y a 54 minutes
1/2
James Rodriguez pourra-t-il briller au Mondial 2026?
Photo: FIFA via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Révélé lors du Mondial brésilien en 2014, le Colombien James Rodriguez, joueur talentueux à la gueule d'ange, promis à un immense avenir mais qui n'a jamais confirmé, retrouve à 34 ans le tournoi planétaire face à l'Ouzbékistan mercredi, pour tenter de briller une dernière fois.

Une troisième Coupe du monde

Il avait tout pour lui. Meilleur buteur de la Coupe du monde au Brésil à 23 ans en 2014 avec six buts, dont une reprise de volée mémorable face à l'Uruguay, et désigné comme un futur crack... Sa voie semblait toute tracée. Pourtant, son destin n'a pas été celui que beaucoup lui prédisaient, laissant un goût amer à ses supporters.

Ce joueur vainqueur de la Ligue Europa avec Porto en 2011 et vice-champion de France à l'AS Monaco juste avant son éclosion au monde n'a jamais su confirmer, que ce soit au Real Madrid avec sa constellation de stars où il est arrivé dans la foulée de son Mondial brésilien, ou au Bayern Munich ensuite.

À lire aussi
Les Écossais mettent le feu lors d'un match... de base-ball
Coupe du monde 2026
«No Scotland, No party»
Les Écossais mettent le feu lors d'un match... de base-ball
Pourquoi le héros du Cap-Vert a fondu en larmes après l'exploit
Coupe du monde 2026
Un match nul très émotionnel
Pourquoi le héros du Cap-Vert a fondu en larmes après l'exploit

Des échecs qui l'ont entraîné dans une itinérance en clubs symptomatique d'un joueur en errance. Multipliant les destinations depuis plusieurs années, il est passé par l'Angleterre, le Qatar, l'Espagne ou encore la Grèce pour atterrir cette saison à Minneapolis United.

Un signe sans doute pour celui qui va disputer aux États-Unis sa troisième Coupe du monde avec la Colombie (2014, 2018), ce que seuls Carlos Valderrama et Freddy Rincon sont parvenus à faire avant lui. S'il dispute deux rencontres lors de ce Mondial, il égalera ainsi le nombre d'apparitions de ces deux monstres du football colombien (10).

Carrière en déclin

«Je suis heureux, c'est un rêve qui se réalise, le temps passe et je garde ce sourire», a assuré James Rodriguez aux médias à son arrivée à Guadalajara, où l'équipe nationale a installé son camp de base pour le premier tour. Mais son sourire n'effacera pas les regrets qui accompagneront l'évocation de sa carrière, que certains rêvaient en grand pour lui. Difficile d'ailleurs d'isoler des raisons particulières pour expliquer ces échecs répétés, entre mélange de pépins physiques, de blessures et d'entraîneurs peu convaincus.

Sa première saison au Real Madrid en 2014-2015, où il endosse le No 10, n'est pas déshonorante avec 17 buts marqués. Mais dès la saison suivante, Rafael Benitez le relègue sur le banc, une pratique que va poursuivre Zinédine Zidane aux manettes d'un Real qui pullule de stars. Le prêt au Bayern Munich en 2017 va confirmer que James est plutôt l'homme des premières saisons, moins celui des deuxièmes.

À lire aussi
«C'est une statistique, rien de plus»
Coupe du monde 2026
La réaction de Lionel Messi
«C'est une statistique, rien de plus»
Le fils de Zinédine Zidane se troue sous les yeux de son père
coupe du monde 2026
Pas ça, Luca!
Le fils de Zinédine Zidane se troue sous les yeux de son père

Ses rares coups d'éclat entretiennent bien plus le sentiment d'un joueur irrégulier que celui d'une pépite capable de faire la différence. Son retour au Real en 2020, une saison complètement hors sujet, sonnera le glas d'une carrière déjà sur le déclin, quelques années seulement après avoir débuté.

La confiance de son sélectionneur

Paradoxalement, cette instabilité avec six clubs différents en six ans, et plusieurs parenthèses en sélection sous l'ère Reinaldo Rueda, n'ont pas entamé la confiance du sélectionneur Nestor Lorenzo, qui croit toujours en lui.

«Il y a des joueurs qui apportent plus en 20 minutes que d'autres en un match entier», dit de lui le sélectionneur, cité par la FIFA. Sous la houlette de Lorenzo, et avec James comme titulaire, la Colombie a d'ailleurs repris des couleurs en atteignant la finale de la Copa America en 2024.

Ce Mondial est l'occasion pour le natif de Cucuta de démontrer une nouvelle fois que son talent n'a pas totalement disparu.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Colombie
Colombie
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Colombie
      Colombie
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026