Zinédine Zidane avait traversé l'Atlantique jusqu'à Kansas City, quitte à manquer l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal, pour soutenir son fils. Il a vu Luca encaisser un triplé de Lionel Messi et plomber l'Algérie.

Blick Sport

Mardi soir, les spectateurs du stade de Kansas City avaient presque tous les yeux rivés sur Lionel Messi, auteur d'un triplé historique face à l'Algérie. Le joueur de l'Inter Miami est devenu l'égal de Miroslav Klose avec 16 buts en Coupe du monde.

Mais une autre légende du ballon rond a probablement moins eu envie d'applaudir «La Pulga»: Zinédine Zidane, qui s'était rendu sur place pour voir les débuts de son fils, Luca, devant le filet des Fennecs.

Pour ses tout premiers pas en Coupe du monde, Luca Zidane rêvait sans doute d'un autre scénario. Le gardien de l'Algérie, a vécu un cauchemar à l'Arrowhead Stadium de Kansas City, balayé avec sa sélection par l'Argentine de Lionel Messi (3-0). Et le pire, c'est que le paternel était aux premières loges: la légende des Bleus avait traversé l'Atlantique pour l'occasion, quitte à manquer l'entrée en lice de l'équipe de France.

«Pas totalement innocent»

Le récital était signé Messi. Un triplé (17e, 60e, 76e) pour le génie argentin, qui devient le premier joueur de l'histoire à disputer six Coupes du monde et égale le record de Miroslav Klose, meilleur buteur de tous les temps de la compétition avec 16 réalisations. À 38 ans, il rappelle à toute la planète foot qu'elle n'a rien perdu de sa magie.

Mais si Messi a brillé, Luca Zidane, lui, a sombré. Sur le premier but, Rodrigo De Paul glisse une passe plein axe pour Messi, dont la frappe puissante termine au fond. Zidane l'effleure sans parvenir à la détourner. France 24 le juge «pas totalement innocent» sur le coup.

Le deuxième est nettement moins discutable. Sur une frappe surpuissante d'Alexis Mac Allister, le portier algérien relâche le ballon dans les pieds de Messi, embusqué à l'affût, qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond. La boulette dans toute sa splendeur. Sur le troisième, en revanche, difficile de lui en vouloir: servi plein axe, Messi catapulte une frappe imparable.

Luca Zidane «s'est totalement troué»

Au moment des notes, la sanction tombe, sévère. Foot Mercato lui colle un 2 sur 10, estime qu'il «s'est totalement troué» sur l'ouverture du score et juge que sa prestation catastrophique a plombé les Fennecs. En Belgique, 7sur7 titre carrément sur la «boulette» du fils Zidane.

Le contexte n'arrange rien. En optant l'an dernier pour les Fennecs, le pays de ses grands-parents paternels, plutôt que pour les Bleus, Luca savait qu'il porterait son patronyme comme un fardeau. Dans un environnement où la moindre erreur est scrutée, il devait prouver qu'il n'est pas seulement «le fils de». Cette nuit, il a offert des munitions à ses détracteurs.

Rachat contre la Jordanie?

Reste qu'il serait injuste de tout mettre sur son dos. Devant lui, l'Algérie a livré un récital de passivité, laissant Messi armer ses frappes en toute tranquillité. «Mais les Algériens ne savaient pas qu'ils jouaient Messi ou quoi?», ironisait Omar Da Fonseca sur beIN Sports. La défense des hommes de Vladimir Petkovic porte une lourde part de responsabilité.

Désormais dos au mur, l'Algérie devra réagir vite: son destin dans ce Mondial se jouera dans la nuit de lundi à mardi, face à la Jordanie. Avec, peut-être, un Zidane en quête de rachat. Sous le regard, on l'imagine, d'un père toujours présent.