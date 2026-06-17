Lionel Messi égale le record de buts de Miroslav Klose!

Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, égalant le record de 16 réalisations de l'Allemand Miroslav Klose. L'Argentin s'est fait l'auteur d'un triplé contre l'Algérie, mardi soir à Kansas City.

Blick Sport

Il y a des soirées qui s'écrivent en lettres d'or. Pour son entrée dans sa sixième Coupe du monde, vraisemblablement la dernière, Lionel Messi a sorti le grand jeu. À 38 ans, le capitaine argentin a claqué un triplé pour écraser l'Algérie 3-0, mercredi à Kansas City, en ouverture du groupe J. Il s'est offert le luxe d'égaler un record que l'on croyait presque hors d'atteinte.

Avec ces trois buts, la Pulga porte son total à 16 réalisations en phase finale de Coupe du monde. Soit très exactement la marque de Miroslav Klose, recordman absolu de l'épreuve depuis 2014. Messi déloge au passage le Brésilien Ronaldo (15) et se hisse seul aux côtés de l'ogre allemand, tout en haut de la hiérarchie de tous les temps. Le record n'est plus à égaler: il est à battre.

Face au fils de Zinedine Zidane

Le scénario, lui, valait le détour. Tout a démarré à la 17e minute, sur un service en profondeur de Rodrigo De Paul: Messi a pris l'espace et expédié une frappe surpuissante des 18 mètres; Luca Zidane, le fils de Zinédine et gardien des Fennecs, a eu beau dévier le cuir, la puissance a tout emporté. À la 60e, l'Argentin a surgi pour pousser au fond, d'un tap-in du droit, un ballon repoussé par Zidane sur une mine de Mac Allister.

Puis, à la 76e, il a parachevé son chef-d'œuvre d'une frappe enroulée limpide, au bout d'un contre lancé par Nicolas Gonzalez. La sortie a suivi dans la foulée et tout le stade de Kansas City debout pour saluer son roi. Pur frisson.

Difficile de faire plus symbolique. En rejoignant Klose, redoutable machine à marquer sur quatre Coupes du monde, Messi s'invite dans un cercle que plus personne n'avait réellement menacé depuis 2014. Et la bagarre est lancée: quelques heures plus tôt, Kylian Mbappé avait lui aussi planté un doublé avec la France pour grimper à 14 buts. Le duel à distance entre les deux anciens du PSG promet des étincelles.

Car tout, ici, ramène à lui. À une semaine de son 39e anniversaire, sur ses dernières foulées au sommet, l'octuple Ballon d'Or continue d'empiler les lignes dans le grand livre du football. Et désormais, un seul but le sépare d'un Graal de plus: devenir, seul et sans partage, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. L'Albiceleste vise un nouveau sacre, son parcours peut encore s'étirer sur sept matches: autant de munitions pour s'offrir une dernière folie.

À ce rythme, le vieux roi n'a pas fini de faire trembler les chiffres.